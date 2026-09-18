„O jeho přítomnosti jsme na našem území už delší dobu věděli, ovšem výhradně díky záznamům jeho echolokace,“ řekl Lučan, který společně se studenty Nikolou Gallovou a Jáchymem Tesaříkem netopýra lapili.
Podle Lučana šlo o dlouholeté snažení, které se konečně vyplatilo až nyní. „Potvrzení jeho přítomnosti pomocí odchytu, ke kterému došlo na Odchytové stanici Červenohorské sedlo, tak představuje významný milník ve výzkumu našich letounů,“ uvedla Česká zoologická společnost.
Rozpětí křídel netopýrů obrovských může dosahovat až kolem 45 centimetrů a samotné tělo měří přibližně 10 centimetrů. Dožívají se dvanácti let a k vidění jsou i na východě či na jihu Evropy. Nicméně ačkoliv jde o výrazně velký druh, jeho výskyt je poměrně vzácný a je závislý na zachování starých lesních porostů.
Zajímavostí je také jídelníček netopýra obrovského. Na rozdíl od většiny evropských netopýrů se totiž ten obrovský neživí pouze hmyzem, ale dokáže lovit také drobné ptáky, především během jejich podzimní migrace.