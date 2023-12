Dítě patří po porodu na hrudník matky. I to předčasně narozené, říká neonatolog

Kolik dětí se rodí předčasně?

V Česku ročně přijde na svět zhruba sto tisíc dětí a těch, jež se narodí předčasně, je přibližně sedm až osm procent. U nás na klinice se rodí přes dva tisíce dětí a podíl těch nezralých, tedy narozených před 36. týdnem těhotenství, je stejný. Extrémně nezralých novorozenců, kteří se narodí třeba ve 24. týdnu a jejich váha nedosahuje ani 500 gramů, jsou jednotky případů.

Musí to být pro matku těžký moment, když dítě nedonosí. Může mít třeba pocit, že selhala...

Těhotenství je přirozeně nastaveno na 40 týdnů a jakýkoliv předčasný porod, který bývá často akutní, je velkým zásahem do celého procesu, jenž není dotažen do konce. Studie prokázaly, že si maminka s dítětem například nestihne vybudovat takový vztah, který by byl v případě porodu v termínu samozřejmý. Hlavně se však s předčasným porodem pojí řada rizik a přichází obrovská nejistota, protože se v těchto případech stále o prognóze miminka více neví, než ví. Čím je to dítě nezralejší, tím je té nejistoty více.