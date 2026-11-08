Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Čekání pár minut i šest hodin. Šumperská nemocnice má na urgentu nový systém

Ondřej Zuntych
  8:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie4

Oddělení urgentního příjmu Nemocnice Šumperk. Ilustrační foto | foto: Nemocnice Šumperk

Šumperská nemocnice změnila systém třídění pacientů na urgentním příjmu. Nově rozhoduje naléhavost jejich obtíží a nikoli čas příchodu nebo způsob, jak se do nemocnice dostali. Cílem je co nejrychlejší poskytnutí pomoci nejzávažnějším pacientům i přehlednější provoz a orientace.

Urgentním příjmem šumperské nemocnice projde ročně přibližně 90 tisíc pacientů. Jejich stav bývá velmi různý od těch vyžadujících okamžitý zásah až po problémy, které snesou odklad.

Nový způsob takzvané triáže, tedy právě třídění pacientů podle naléhavosti, zavedený ve středu se týká neobjednaných pacientů s akutními zdravotními obtížemi.

Oddělení urgentního příjmu Nemocnice Šumperk. Ilustrační foto

Fotogalerie

zobrazit 4 fotografie

„Po registraci jejich zdravotní stav prvotně posoudí triážní sestra, která zhodnotí závažnost obtíží, stanoví prioritu ošetření a zařadí pacienta do ambulance příslušné odbornosti. Objednaní pacienti na plánovanou návštěvu triáží neprocházejí,“ sdělila mluvčí nemocnice Hana Hanke.

Systém třídění má pět úrovní priority. U nejvyšší, první priority je nutné okamžité vyšetření a léčba. U dalších kategorií se naléhavost postupně snižuje. Orientační doba do prvního kontaktu s lékařem činí u druhé priority 15 minut, u třetí 60 minut a u čtvrté 180 minut. U páté priority, která se týká pacientů bez náhlé změny zdravotního stavu a bez potřeby akutní péče, může čekání dosáhnout až šesti hodin.

Nemocnice upozorňuje, že uvedené časy jsou orientační a neznamenají dobu do dokončení celého vyšetření a léčby. Tu mohou ovlivnit například potřebná laboratorní a zobrazovací vyšetření i vytížení dalších pracovišť nemocnice.

Lidé s banalitami přetěžují urgent, nemocnice to glosuje komiksovou kampaní

„Neznamená to, že bychom obtíže pacientů s nižší prioritou považovali za nedůležité. Rozlišujeme ale mezi zdravotními problémy, které vyžadují okamžitý zásah, a těmi, u nichž je možné na vyšetření počkat. Díky tomu můžeme soustředit kapacity především na pacienty, jejichž stav je nejzávažnější,“ vysvětlil primář urgentního příjmu Igor Ziegelheim.

O pořadí ošetření nerozhoduje čas příchodu ani způsob dopravy do nemocnice. Pacient přivezený zdravotnickou záchrannou službou tak může čekat déle, pokud jeho stav nevyžaduje přednostní péči. Naopak člověk, který vyhledá pomoc sám, může být ošetřen dříve, pokud jeho zdravotní obtíže vyžadují rychlý zásah.

Součástí změn je také nový samoobslužný vyvolávací systém, který slouží objednaným i neobjednaným pacientům. Po příchodu si lidé na jednom ze dvou terminálů zvolí důvod návštěvy a odeberou pořadové číslo. Následně se mají usadit v čekárně a sledovat elektronickou obrazovku. Jakmile přijdou na řadu, zobrazí se jejich číslo spolu se zvukovým signálem a informací, na které pracoviště nebo přepážku se mají dostavit.

Lidé si na urgentu vybíjejí negativní nálady a mají pocit nároku na vše, říká lékař

„Pořadové číslo slouží k organizaci registrace a vyvolávání, samo o sobě však neurčuje pořadí ošetření akutních pacientů. Pokud se však zdravotní stav člověka během čekání zhorší, měl by na to pacient nebo jeho doprovod neprodleně upozornit zdravotnický personál,“ řekla náměstkyně pro léčebnou péči Zuzana Vlachová.

Nemocnice v této souvislosti připomenula, že urgentní příjem je určen především pro akutní zdravotní stavy vyžadující rychlé posouzení a případně neodkladnou péči. Obtíže, které nevyžadují akutní zásah, je vhodné řešit u praktického lékaře nebo v příslušné ambulanci během její ordinační doby.

„Ne každý zdravotní problém vyžaduje návštěvu urgentního příjmu, zvláště v nočních hodinách, kdy je důležité zachovat dostupné kapacity pro skutečně akutní případy. Pokud pacienti s neakutními obtížemi využijí běžné ambulance, pomohou tím uvolnit prostor a čas zdravotníkům, kteří se potřebují věnovat lidem ve vážném zdravotním stavu,“ uvedl primář Ziegelheim.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Machroval a naše Terezka leží v hrobě. Trest pro řidiče je nízký, protestuje rodina

Premium
Patnáctiletá Tereza (na snímku vlevo se sestrou Monikou) zemřela loni v...

Tragická nehoda, která loni v listopadu u Křelova na Olomoucku skončila smrtí patnáctileté dívky a dalšími šesti těžce zraněnými lidmi, má svého viníka. Třiadvacetiletý řidič havarovaného BMW Marian...

„Nejdou chytit, ale jsou hodní.“ Obyvatele Olešnice překvapil potulující se dikobraz

Dikobraz v Olešnici. (31. října 2026)

Dikobraz na silnici v obci Olešnice u Bouzova na Olomoucku překvapil ženu, která se v sobotu večer vracela z divadelního představení bouzovských ochotníků domů.

Požár v litovelské konzervárenské firmě. Plameny sahaly i po skladovací hale

Detail na místo požáru. (3. listopadu 2026)

V Nasobůrkách, městské části Litovle na Olomoucku, v úterý ráno hořelo v konzervárenské firmě Alibona. Podle informací hasičů šlo o požár dřevěných palet a plastových přepravek. Při incidentu nebyl...

OBRAZEM: Obří Bradavice či pevnost z Pána prstenů. Svět kostek přilákal davy

Na olomouckém Výstavišti Flora se uskutečnil další ročník výstavy Svět kostek....

Obří kuličková dráha, více než třímetrový model pevnosti Minas Tirith ze ságy Pán prstenů nebo obří bradavický hrad ze světa Harryho Pottera, ale třeba také vláčky, rozličné postavičky či výjevy ze...

Obří proměna skiparku na Jesenicku. Obec má z půlmiliardové investice obavy

Skipark Filipovice čeká velká proměna. Nový majitel plánuje do modernizace...

Nová sjezdovka, další lanovka, zmodernizované zázemí i atrakce pro letní návštěvníky. Lyžařský areál ve Filipovicích na Jesenicku se v následujících letech dočká rozsáhlé proměny. Nový majitel chce...

Čekání pár minut i šest hodin. Šumperská nemocnice má na urgentu nový systém

Oddělení urgentního příjmu Nemocnice Šumperk. Ilustrační foto

Šumperská nemocnice změnila systém třídění pacientů na urgentním příjmu. Nově rozhoduje naléhavost jejich obtíží a nikoli čas příchodu nebo způsob, jak se do nemocnice dostali. Cílem je co...

8. listopadu 2026

Hradec Kr. - Olomouc 5:0, domácí vyloučení Sejka tvrdě potrestali

Sestřih zápasu
Tomáš Čvančara z Hradce Králové slaví v 57. minutě utkání proti Olomouci svůj...

Fotbalisté Hradce Králové čtyřikrát z posledních pěti zápasů vyšli naprázdno, tentokrát však deklasovali Olomouc 5:0, když ve 39. minutě obdržel červenou kartu za úder loktem hostující Sejk. Domácí...

7. listopadu 2026,  aktualizováno  17:28

Požár na Přerovsku zachvátil garáž a dřevník, škodu vyčíslili na 2,5 milionu

Hasiči likvidovali v Lipníku nad Bečvou požár garáže. (7. listopadu 2026)

Hasiči likvidovali v pátek večer v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku požár garáže a dřevníku. Škoda byla vyčíslena na 2,5 milionu korun. Hašení zkomplikoval silný vítr, zachránilo však sousední rodinný...

7. listopadu 2026  8:43,  aktualizováno  8. 11.

Machač, na led! Výstava připomene mistra světa i bodyčeků. Komunisti mu zhatili sen

Hokejový reprezentant Oldřich Machač před utkáním se SSSR na MS v Helsinkách...

Otevírala se před ním možnost, o které sní snad každý hokejista na světě. Slavná NHL! Prostějovský rodák Oldřich Machač dostal tuto příležitost v roce 1976, když jej lanařili New York Islanders....

7. listopadu 2026

Olovo ve vodě pily na škole stovky lidí. O rizikovém potrubí věděli, vyčítají vedení

Premium
Vedení olomoucké univerzity čelí kritice za to, že tutlalo problém s olovem...

Voda ve staré budově olomoucké univerzity ve Vodární ulici není kvůli vysokému obsahu olova oficiálně pitná. Přesto ji pracovníci a studenti dlouhodobě pili. Vedení univerzity vyčítají, že riziko...

6. listopadu 2026  18:05

Prostějov versus Prostějov. Při historickém hokejovém derby to bude vřít i v hledišti

Logan Stein v brance Prostějova v zápase s Kopřivnicí.

Souboj, jaký Prostějov nezažil. V hokejovém prostředí dojde v sobotu k nevšední situaci - ve druhé hokejové lize, tedy třetí nejvyšší soutěži, na sebe narazí dva celky z jednoho města. SK Prostějov...

6. listopadu 2026  13:30

Otevřel někdo zapečetěnou urnu? Soud prověří průběh voleb v Želechovicích

ilustrační snímek

Stížnostmi podanými na okolnosti komunálních voleb v Želechovicích na Olomoucku se bude zabývat olomoucký krajský soud na veřejném jednání. Hlavní líčení nařídil na pondělí, vyslechnout během něj...

6. listopadu 2026,  aktualizováno  11:45

Další požár na Olomoucku. Vzplál dřevník i rodinné domy, zasahovalo devět jednotek

Požár dřevníku a rodinného domu v Hnojicích na Šternbersku. (6. listopadu 2026)

Škodu do milionu korun způsobil požár dřevníku a střech dvou rodinných domů v Hnojicích na Šternbersku. Hasiči plameny likvidovali v noci na pátek, vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu, na...

6. listopadu 2026  10:51

Machroval a naše Terezka leží v hrobě. Trest pro řidiče je nízký, protestuje rodina

Premium
Patnáctiletá Tereza (na snímku vlevo se sestrou Monikou) zemřela loni v...

Tragická nehoda, která loni v listopadu u Křelova na Olomoucku skončila smrtí patnáctileté dívky a dalšími šesti těžce zraněnými lidmi, má svého viníka. Třiadvacetiletý řidič havarovaného BMW Marian...

6. listopadu 2026  10:48

V chátrajícím chrámu na Libavé zachraňují vzácné fresky. Na lešení přispěli dárci

Tesaři budují dřevěné lešení pro restaurování stropní fresky v poutním kostele...

Padesátitunové dřevěné lešení pro restaurování vzácné stropní fresky budují tesaři v poutním kostele svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé na Olomoucku. Třípatrová konstrukce...

6. listopadu 2026

Mohelnice má pro bruslaře novou halu. Ledové plochy chystá Olomouc i Šternberk

Mohelnice na Šumpersku má novou multifunkční halu, která bude v zimě sloužit...

Milovníci bruslení z Mohelnice a okolí už nemusejí za oblíbenou zábavou dojíždět. V desetitisícovém městě na Šumpersku otevřela nová hala. Zkušební provoz spustili správci arény minulý měsíc, teď už...

5. listopadu 2026

Rána pěstí, kopy do hlavy. Mladík kvůli cigaretě zmlátil kolemjdoucího

ilustrační snímek

Za brutální napadení v Šumperku stíhají policisté dvacetiletého muže, případ vyhodnotili jako pokus o vraždu. Útok se stal v úterý v noci. Motivem byla zřejmě naprostá malichernost, kdy starší muž...

5. listopadu 2026  13:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×