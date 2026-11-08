Urgentním příjmem šumperské nemocnice projde ročně přibližně 90 tisíc pacientů. Jejich stav bývá velmi různý od těch vyžadujících okamžitý zásah až po problémy, které snesou odklad.
Nový způsob takzvané triáže, tedy právě třídění pacientů podle naléhavosti, zavedený ve středu se týká neobjednaných pacientů s akutními zdravotními obtížemi.
„Po registraci jejich zdravotní stav prvotně posoudí triážní sestra, která zhodnotí závažnost obtíží, stanoví prioritu ošetření a zařadí pacienta do ambulance příslušné odbornosti. Objednaní pacienti na plánovanou návštěvu triáží neprocházejí,“ sdělila mluvčí nemocnice Hana Hanke.
Systém třídění má pět úrovní priority. U nejvyšší, první priority je nutné okamžité vyšetření a léčba. U dalších kategorií se naléhavost postupně snižuje. Orientační doba do prvního kontaktu s lékařem činí u druhé priority 15 minut, u třetí 60 minut a u čtvrté 180 minut. U páté priority, která se týká pacientů bez náhlé změny zdravotního stavu a bez potřeby akutní péče, může čekání dosáhnout až šesti hodin.
Nemocnice upozorňuje, že uvedené časy jsou orientační a neznamenají dobu do dokončení celého vyšetření a léčby. Tu mohou ovlivnit například potřebná laboratorní a zobrazovací vyšetření i vytížení dalších pracovišť nemocnice.
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„Neznamená to, že bychom obtíže pacientů s nižší prioritou považovali za nedůležité. Rozlišujeme ale mezi zdravotními problémy, které vyžadují okamžitý zásah, a těmi, u nichž je možné na vyšetření počkat. Díky tomu můžeme soustředit kapacity především na pacienty, jejichž stav je nejzávažnější,“ vysvětlil primář urgentního příjmu Igor Ziegelheim.
O pořadí ošetření nerozhoduje čas příchodu ani způsob dopravy do nemocnice. Pacient přivezený zdravotnickou záchrannou službou tak může čekat déle, pokud jeho stav nevyžaduje přednostní péči. Naopak člověk, který vyhledá pomoc sám, může být ošetřen dříve, pokud jeho zdravotní obtíže vyžadují rychlý zásah.
Součástí změn je také nový samoobslužný vyvolávací systém, který slouží objednaným i neobjednaným pacientům. Po příchodu si lidé na jednom ze dvou terminálů zvolí důvod návštěvy a odeberou pořadové číslo. Následně se mají usadit v čekárně a sledovat elektronickou obrazovku. Jakmile přijdou na řadu, zobrazí se jejich číslo spolu se zvukovým signálem a informací, na které pracoviště nebo přepážku se mají dostavit.
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„Pořadové číslo slouží k organizaci registrace a vyvolávání, samo o sobě však neurčuje pořadí ošetření akutních pacientů. Pokud se však zdravotní stav člověka během čekání zhorší, měl by na to pacient nebo jeho doprovod neprodleně upozornit zdravotnický personál,“ řekla náměstkyně pro léčebnou péči Zuzana Vlachová.
Nemocnice v této souvislosti připomenula, že urgentní příjem je určen především pro akutní zdravotní stavy vyžadující rychlé posouzení a případně neodkladnou péči. Obtíže, které nevyžadují akutní zásah, je vhodné řešit u praktického lékaře nebo v příslušné ambulanci během její ordinační doby.
„Ne každý zdravotní problém vyžaduje návštěvu urgentního příjmu, zvláště v nočních hodinách, kdy je důležité zachovat dostupné kapacity pro skutečně akutní případy. Pokud pacienti s neakutními obtížemi využijí běžné ambulance, pomohou tím uvolnit prostor a čas zdravotníkům, kteří se potřebují věnovat lidem ve vážném zdravotním stavu,“ uvedl primář Ziegelheim.