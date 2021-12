Za šest hodin po operaci už stál na nohou. „Byl to zázrak,“ říká pacient, který pociťoval potíže už čtyři roky. „Nejhorší to bylo na kole, když se mi špatně přehazovala noha přes sedlo. Pak se potíže stupňovaly a bylo to čím dál horší. Bolesti jsem měl při každé větší námaze,“ popisuje komplikace Peter.

Na pokoji jsem se už brzy pohyboval bez berlí, jen jsem si pomáhal přidržením za dveře, postel, madla. S krokoměrem jsem venku nachodil kolem tří a půl tisíce kroků.