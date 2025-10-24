Fakultní nemocnice poskytla video, na kterém dělníci postupují při stavbě pavilonu B od začátku. Napřed budují základovou desku, po stavbě se prohánějí míchačky s betonem, poté se nad ní vztyčí konstrukce a v okolí budoucího pavilonu se objeví vysoké jeřáby, jež mají stavbaři k dispozici.
Kamera zachycuje hladký postup prací, od budování přízemí až k současnému čtvrtému podlaží, které završilo rok stavební činnosti v areálu nemocnice.
„Práce na hrubé stavbě pokračují podle plánu, dokončena jsou čtyři podlaží z celkových osmi (od třetího podzemního po první nadzemní) a v současnosti probíhají stavební práce v úrovni druhého nadzemního podlaží,“ popsal Adam Fritscher, mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc (FNO).
Za rok dělníci na stavbě vykopali 157 491 tun zeminy, na betonáž využili 14 603 metrů krychlových betonu a do výztuží dali 1 827 tun oceli.
„Výstavba pokračuje podle harmonogramu, její dokončení je plánováno na první polovinu roku 2028. Nový pavilon B se stane centrálním bodem modernizovaného areálu Fakultní nemocnice Olomouc a zásadně rozšíří kapacity pro špičkovou medicínu v regionu,“ vysvětlil ekonomický náměstek ředitele FNO Tomáš Uvízl.
Olomoucká fakultní nemocnice začala stavět nový superpavilon za čtyři miliardy
Budova za zhruba 3,5 miliardy korun bez DPH má začít sloužit v polovině roku 2028 a bude sídlem několika významných klinik nemocnice. Pavilon B nahradil stejnojmenného předchůdce – nejstarší budovou v celém areálu FN Olomouc, které podle doby jejího vzniku přezdívali Franz Josef.
„Zda bude i vznikající novostavba ‚novým Franzem Josefem‘, se ukáže teprve v budoucnu,“ poznamenal mluvčí.
Pavilon Franz Josef jde k zemi, olomouckým pacientům sloužil 126 let
„Do nového pavilonu B se po dokončení přestěhují kompletně čtyři kliniky a také urgentní příjem, Radiologická klinika, Centrální operační sály a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. V budově vznikne mimo jiné deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče pro jmenované lůžkové obory,“ vyjmenoval ředitel FNO Roman Havlík.
„Celkem zde bude umístěno 273 lůžek pro pacienty, z toho 51 na JIP, a řada specializovaných lékařských přístrojů včetně angiografických systémů,“ dodal.
V druhém až čtvrtém nadzemním podlaží budou umístěny lůžkové jednotky jednotlivých klinik, páté nadzemní podlaží bude sloužit jako technické se strojovnami vzduchotechniky a chlazením.
Franz Josef
Historie původní budovy B se začala psát 1. dubna 1892. Objekt získal lidové pojmenování Franz Josef podle jména tehdejšího panujícího císaře a jeho dlouholeté epochy vlády. Nemocniční novostavba byla dokončena v roce 1896 a její éra skončila na sklonku roku 2023 kompletní demolicí.
„Podzemní část pavilonu nabídne rozsáhlé technické a provozní zázemí. Ve třetím podzemním podlaží vzniknou také garáže s kapacitou přes 150 parkovacích míst, zatímco první a druhé podzemní podlaží budou sloužit pro ambulantní provozy klinik,“ uvedl mluvčí.
„V přízemí budovy bude umístěna hlavní baterie deseti moderních operačních sálů, dospávací hala a po obvodu celého podlaží také jednotky intenzivní péče klinik. Nový pavilon B je klíčový pro zvýšení kvality zdravotní péče i další rozvoj naší nemocnice jako takové,“ řekl Havlík.