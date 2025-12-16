Radost zkalená smutkem. Ženě se narodilo vymodlené dítě, zemřel jí však manžel

Rostislav Hányš
  11:45
V době, kdy zdravotní sestra Michaela Knéslová z Přerova sledovala svou nedonošenou novorozenou dceru bojovat o život v inkubátoru, zasáhla její rodinu velká rána. Náhle zemřel její partner a otec malé Patricie. Momenty, které měly být plné radosti, tak náhle zkalil smutek ze ztráty manžela a dceřina otce.
Patricie Knéslová dělá mamince radost. | foto: Archív Michaely Knéslové

Dvaatřicetileté zdravotní sestře Michaele Knéslové z Nemocnice AGEL Přerov se narodila v únoru po rizikovém těhotenství vymodlená dcerka Patricie. Vážila pouhých 824 gramů a již dříve, než přišla na svět, potřebovala intenzivní lékařskou péči.

Aby toho nebylo málo, kvůli těžkému průběhu těhotenství se rodina nechtěla připravovat na příchod dítěte, ke kterému nemuselo dojít. V domácnosti tak nebyly základní věci pro novorozence, ani jedna plenka.

Patricie Knéslová dělá mamince radost.
Zdravotní sestra Michaela Knéslová s maličkou Patricií.
Patricie Knéslová dělá mamince radost.
Patricie Knéslová dělá mamince radost.
„V momentě, kdy se narodila naše krásná, malinkatá a vymodlená princezna, se nám obrátil život naruby. Malá bojovala o život v inkubátoru a já jsem přišla o svou největší oporu. Neměli jsme doma nic nachystáno, protože mé těhotenství bylo rizikové a nikdo nevěděl, zda vše dobojujeme až do porodu. A najednou jsem na vše zůstala sama,“ říká Michaela Knéslová.

Michaela zůstala s dcerkou hospitalizovaná, zatímco bylo nutné vyřešit mnoho administrativních, osobních i praktických záležitostí týkajících se smrti jejího partnera.

Nemocnice zachránila nedonošené dítě, otec po 20 letech věnoval štědrý dar

Kolegové Michaely z interního oddělení nezůstali k situaci její rodiny chladní a rozhodli se jí pomoci. Zapojila se celá nemocnice. „Darovali nám nespočet nádherných oblečků, hraček, ale také pomohli finančně,“ popisuje pomoc nemocničního personálu Michaela.

Do podpory se zapojila také Nadace Agel, která rodině zajistila potřebné vybavení pro péči o Patričku i stabilnější začátek jejich společného života.

„Chtěla bych z celého srdce poděkovat přerovské nemocnici a Nadaci Agel za obrovskou podporu v době, kdy to bylo nejvíce potřeba,“ vzkazuje Michaela všem svým kolegům.

Jde o čas. Čtyřletý Kuba dostal šanci na uzdravení, odlétá na operaci do Bostonu

„Jsme velmi rádi, že se na nás kolegové z Nemocnice Agel Přerov obrátili s prosbou o pomoc pro jejich kolegyni. Když jsme si přečetli její příběh, velmi nás to zasáhlo a popravdě jsme si i poplakali. Přejeme Michaele i Patričce hodně sil, naděje a štěstí na jejich nadcházející cestě životem,“ říká ředitelka nadace Lucie Dvořáková.

„Moje Patrička krásně prospívá. Už má přes pět kilo a život s ní mi z obrovské části nahrazuje chybějícího tatínka, kterého budu mít navždy v jejích krásných očích,“ dodává Michaela Knéslová.

Radost zkalená smutkem. Ženě se narodilo vymodlené dítě, zemřel jí však manžel

