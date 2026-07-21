Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Až dva miliony kubíků. Politici náhle otočili a městečko posvětilo rozšíření skládky

Autor:
  15:00
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Skládka v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku se přiblížila rozšíření. Zastupitelé na konci června téměř jednohlasně schválili změnu územního plánu, která otevírá cestu k dalším povolovacím procesům. Pro návrh přitom hlasovali i někteří zastupitelé, kteří ještě v minulém volebním období coby opoziční politici veřejně vystupovali proti rozšíření skládky. Nesouhlas vyjádřili i samotní obyvatelé.

Místní již v roce 2020 vystoupili proti plánům tehdejšího provozovatele – francouzské společnosti Suez (po začlenění do skupiny Veolia se přejmenovala na Recovera Využití zdrojů – pozn. red.), když sepsali petici.

Pro změnu územního plánu, která zahrnuje rozšíření stávající skládky o několik pozemků navazujících na současný areál, zvedlo ruku třináct zastupitelů z celkových patnácti. Podle důvodové zprávy zkapacitnění skládky souvisí se změnou odpadové legislativy, kdy se zákaz ukládání využitelných odpadů na skládky, s nímž se původně počítalo od roku 2024, posunul až na rok 2030.

Na rozšířený úsek skládky by se mělo vejít 375 tisíc kubíků odpadu a celková kapacita skládky by tak vzrostla na dva miliony kubíků, což je pro srovnání plocha přibližně 533 olympijských plaveckých bazénů.

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po devíti měsících doma. Kubík je hrdina, i lékař z Bostonu plakal, líčí dojatá maminka

Premium
Kubík z Mrskles (vlevo) se svým bráškou před odletem z Bostonu, kde se léčil se...

Z původně tříměsíční mise na záchranu života v americkém Bostonu se nakonec stalo devítiměsíční turbulentní dobrodružství, na které rodina malého Kubíka z Mrskles na Olomoucku hned tak nezapomene....

Lindo, ty jsi ikona! Zaplněné náměstí vítalo dojatou Noskovou, podávaly se jahody

Linda Nosková pózuje na střeše přerovského magistrátu s trofejí pro vítězku...

Už po příjezdu do Přerova si nejde nevšimnout velkého povyku. Na místní náměstí T. G. Masaryka proudí doslova davy lidí. Na čtyřicetitisícové město nezvykle velké. Ale aby také ne, když se do města,...

V Jeseníkách pobouřil kamenný chodník na hřebenovce. Zabrání erozi, vysvětluje CHKO

Premium
Bagry najely do Jeseníků, připravují protierozní opatření. (14. července 2026)

Ochránci přírody i někteří turisté v Jeseníkách se bouří. Do malebné přírody totiž najely bagry, které na populární trase Sedýlko - Keprník budou provádět protierozní stabilizace chodníků. Podobné...

Oběma zasadil 36 ran nožem. Za vraždu další partnerky muž dostal výjimečný trest

Premium
Patrik Cigoš u soudu, je obviněný z brutální vraždy, kterou měl spáchat pár dnů...

Výjimečný trest 27,5 roku vězení uložil v úterý olomoucký krajský soud šestatřicetiletému Patriku Cigošovi za loňskou vraždu jeho partnerky v Mírově na Šumpersku. Soud zohlednil, že obžalovaný se...

OBRAZEM: Místo vody kameny. Morava je na suchu, lidé nevědomky škodí rybám

Pravidelné vypuštění jezové zdrže zapříčinilo nízkou hladinu řeky Moravy v...

Tam, kde je většinou spoustu vody, jsou nyní vidět mělčiny. Obyvatelé Olomouce si všímají nezvykle nízké hladiny řeky Moravy v okolí olomoucké náplavky, která je důsledkem pravidelného vypuštění...

Srážka traktoru, dodávky a osobáku u Přerova. Jeden z řidičů má těžká zranění

Vážná dopravní nehoda na Přerovsku, zasahoval i vrtulník. (21. července 2026)

Vážná nehoda se stala kolem 13. hodiny na silnici I/55 mezi Kokorami a Krčmaní na Přerovsku. Na místě se střetly traktor, dodávka a osobní automobil. Komunikace byla asi 1,5 hodiny uzavřená,...

21. července 2026  14:19,  aktualizováno  15:05

Až dva miliony kubíků. Politici náhle otočili a městečko posvětilo rozšíření skládky

Premium
ilustrační snímek

Skládka v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku se přiblížila rozšíření. Zastupitelé na konci června téměř jednohlasně schválili změnu územního plánu, která otevírá cestu k dalším povolovacím procesům....

21. července 2026

Šumperský Džemfest opět provokuje plakátem, tvůrci se oproti loňsku mírnili

Plakát pro letošní ročník šumperského Džemfestu (2026)

Šumperská hudební přehlídka Džemfest letos zve návštěvníky na výročí tří kapel, které se postarají o vyvrcholení festivalu. Posluchači uslyší Davida Kollera s kapelou, skupinu Buty nebo Brixtn. Akce...

21. července 2026  13:54

Hasiči zachraňovali mládě čápa, které spadlo do sila. Museli k němu slanit

Hasiči v Přerově zachraňovali mládě čápa. (21. července 2026)

Hasiči v Přerově zachraňovali mládě čápa, které v průmyslovém areálu v Olšovci spadlo do funkčního sila na piliny. Opeřenec se totiž nemohl dostat ven. Jeden z hasičů musel do objektu slanit.

21. července 2026  11:35

Krevní zásoby se tenčí na minimum. Na vině jsou i zahraniční dovolené či klíšťata

Fakultní nemocnice Olomouc spustila novou kampaň, která má veřejnost motivovat...

Zvýšený výskyt klíšťat, kdy jeden přisátý parazit vyřadí dárce z odběrů až na 28 dní, tedy na stejnou dobu jako po návratu z dovolené v exotických zemích kvůli riziku západonilské horečky. To jsou...

21. července 2026  5:59

Cesta k dosud ukrytým detailům. Vědci díky AI překonali limity optických přístrojů

Tento snímek z HST zachycuje krásu planetární mlhoviny NGC 2899, která je...

I nejlepší mikroskopy a největší dalekohledy mají své limity. Pokud jsou dva zkoumané objekty příliš blízko sebe, jejich obraz splyne do jedné rozmazané skvrny. To komplikuje práci například...

20. července 2026  13:48

Neobvyklá příčina nehody na Hané. Autu skočil do cesty klokan, srážku nepřežil

Řidič na Prostějovsku se střetl s klokanem, zvíře nepřežilo. (20. července 2026)

V období od loňského října do letošního března došlo v Olomouckém kraji k téměř 900 srážkám automobilu se zvěří. Po pondělí do statistiky přibude pravděpodobně zcela nový druh zvířete, který nehodu...

20. července 2026  11:31

Velké spory v malé vsi řeší i ministerstvo. Starostka viní svou předchůdkyni z šikany

Premium
Velká voda poničila i kostel v Kobylé nad Vidnavkou.

Krajský úřad, policie a dokonce už i ministerstvo pro místní rozvoj se v současnosti zabývají spory mezi vedením Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku a opoziční zastupitelkou, bývalou starostkou Zuzanou...

20. července 2026

Buďme kámoši. Nový projekt usnadňuje seznamování dospělých, není to prý věda

V dnešní době stále přibývá lidí, kteří jsou přesycení virtuálním světem a...

Najít si přátele může být hlavně v dospělém věku pořádný oříšek. Jakmile totiž člověk opustí školní lavice, možností k přirozenému seznámení prudce ubývá a oslovit někoho cizího vyžaduje notnou dávku...

20. července 2026  6:58

Pocta pro olomoucký talent. Řezníčka si v 16 letech vytáhl na stáž slavný Bayern

Budoucí talenti. Olomoucký brankář Jiří Řezníček (uprostřed nahoře) absolvoval...

Velkou kariérní zkušenost získal v posledních týdnech šestnáctiletý fotbalový brankář Jiří Řezníček. V olomoucké Sigmě si ho totiž vyhlédl slavný Bayern Mnichov, který si talentovaného gólmana vytáhl...

19. července 2026  7:56

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

18. července 2026

Stavba betonového koryta na Přerovsku pokračuje. Ochránci s podnětem neuspěli

Pohled na stavbu záchytného profilu plavenin na řece Bečvě u Prosenic na...

Stavba protipovodňového koryta na řece Bečvě u Prosenic na Přerovsku pokračuje i přes kritiku podle plánu. Povodí Moravy získalo potvrzení, že svým postupem neohrožuje vzácné a chráněné živočichy, na...

18. července 2026  7:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×