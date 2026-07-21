Místní již v roce 2020 vystoupili proti plánům tehdejšího provozovatele – francouzské společnosti Suez (po začlenění do skupiny Veolia se přejmenovala na Recovera Využití zdrojů – pozn. red.), když sepsali petici.
Pro změnu územního plánu, která zahrnuje rozšíření stávající skládky o několik pozemků navazujících na současný areál, zvedlo ruku třináct zastupitelů z celkových patnácti. Podle důvodové zprávy zkapacitnění skládky souvisí se změnou odpadové legislativy, kdy se zákaz ukládání využitelných odpadů na skládky, s nímž se původně počítalo od roku 2024, posunul až na rok 2030.
Na rozšířený úsek skládky by se mělo vejít 375 tisíc kubíků odpadu a celková kapacita skládky by tak vzrostla na dva miliony kubíků, což je pro srovnání plocha přibližně 533 olympijských plaveckých bazénů.