Dva případy nelegální přepravy masa řešili v uplynulých dnech celníci na dálnicích v Olomouckém kraji. Zvláště závažný byl hlavně ten první, kdy muž v teplém letním dni převážel tunu kuřecího masa v autě, které nebylo vybaveno chladicím zařízením.

Hlídka celníků zastavila šestadvacetiletého řidiče uzbecké národnosti, jenž řídil dodávku s polskou registrační značkou, během kontrol na dálnici D1 ve směru z Ostravy na Olomouc.

„Uvnitř byla přepravována téměř tuna kuřecího masa, k němuž sice řidič předložil doklady, avšak se samotnou přepravou si příliš hlavu nelámal. Vůz totiž nebyl vybaven chladicím zařízením, což je v rozporu s hygienickými předpisy,“ uvedl David Kubenz, mluvčí Celní správy pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.

Přivolaní pracovníci Státní veterinární správy následně maso znehodnotili barvou.
„Po příjezdu pracovníků Státní veterinární správy bylo maso znehodnoceno,“ dodal.

Druhé porušení předpisů bylo administrativní. Celníci ho odhalili na dálnici D46 u Olomouce, kde kontrolovali polský kamion s řidičem stejné státní příslušnosti. V nákladovém prostoru vezl čtyři tuny kebabu určeného pro odběratele v pražských Holešovicích.

„Maso sice bylo přepravováno v chladicím zařízení, přeprava však nebyla řádně nahlášena příslušným správním orgánům, což představuje porušení platných předpisů. Tento případ je nadále v šetření Státní veterinární správy,“ nastínil Kubenz.

Za nenahlášení přepravy či nedodržení hygienických podmínek nyní hrozí oběma řidičům pokuta, jež může v krajním případě dosáhnout výše až deseti milionů korun.

„Spolupráce mezi celní správou a Státní veterinární správou probíhá na vysoké úrovni. Jejím hlavním cílem je ochrana zdraví obyvatel České republiky, zejména prostřednictvím kontroly a eliminace potravin nejasného nebo nelegálního původu,“ uzavřel mluvčí.





