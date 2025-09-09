Na přejezdech v Olomouckém kraji přibylo nehod. Expert viní riskující řidiče

Nebývalé množství kolizí na železničních přejezdech v tomto létě zaměstnalo policii v Olomouckém kraji. Všechny se jako zázrakem obešly bez smrtelných zranění, jejich škody ovšem vystoupaly do statisíců korun.
Osobní vlak na trati mezi Šumperkem a Petrovem nad Desnou narazil do mercedesu, který zůstal uvězněný mezi závorami železničního přejezdu v Šumperku. Při nehodě nebyl nikdo zraněný. (15. července 2025) | foto: Policie ČR

Neuposlechl výzvu policistů k zastavení, začal před nimi zběsile ujíždět a nakonec zkřížil cestu osobnímu vlaku, který jej na nedalekém železničním přejezdu smetl. Řidič pod vlivem amfetaminu a jeho spolujezdec, jenž měl ten den nastoupit do vězení, vyvázli se zraněními.

Neuvěřitelná nehoda ze Šternberka na Olomoucku v srpnu vyvolala pozdvižení po celé republice.

Nebyl to v kraji zdaleka jediný případ z tohoto léta. Bouralo se i na Jesenicku nebo Šumpersku.

Řidiči na přejezdech vlak podle výpovědí přehlédli. Kuriózní šumperskou nehodu zavinilo zastavení řidiče na přejezdu při čekání v koloně, kde jej po chvíli uvěznily závory a naboural do něj přijíždějící vlak.

Jeho jednání podle mluvčí Správy železnic Nely Erbel Friebové přímo odporuje silničnímu zákonu a pravidlům pro pohyb v blízkosti železničního přejezdu.

Letos od začátku roku do konce července podle policejních statistik řidiči bourali na přejezdech šestnáctkrát, loni za stejné období čtyřiadvacetkrát. Letos v srpnu k výčtu podle svodek přibyly hned tři další případy.

Vina je na straně řidičů, připomíná odborník

Podle šéfa krajského BESIP Miroslava Charouze leží téměř všechna zodpovědnost na řidičích.

„Může se stát, že je někde pole, kde vyrostla kukuřice, a že v nějakém ohybu je horší rozhled, po deštivém jaru také v některých oblastech nebývale narostla zeleň. To všechno může v rozhledových podmínkách trochu vadit, ale 99 procent nehod je neoddiskutovatelná vina řidičů aut. Je to naprosto nepochopitelné, ale český řidič velice rád riskuje, přestože často veze další osoby včetně dětí. Vidí, že vlak přijíždí, ví, že to stihne a že se mu nechce brzdit. Nezodpovědnost přitom může stát lidské životy,“ rozhořčil se odborník.

Právě tomuto druhu nehod by se podle něho totiž účinně dalo předcházet, pokud by řidiči dodržovali na všech přejezdech povolenou rychlost a okolí dostatečně zkontrolovali.

Řidič mercedesu měl smůlu, náklaďák ho uvěznil mezi závorami. Vlak auto odhodil

„S desítkami let zkušeností s bezpečnostními školeními musím s politováním konstatovat, že čeští řidiči znají zákon o silničním provozu velice chabě. Někdo si myslí, že když na železničním přejezdu bliká bílé světlo, tak může beztrestně jet. Ale i v tom případě se musí rozhlédnout a přesvědčit se, nesmí na žádné značení spoléhat,“ připomněl Charouz.

Expert BESIP také připomněl, že šofér navíc musí dodržet maximální povolenou rychlost, která je u takto značeného přejezdu padesát kilometrů v hodině.

„Velmi často se srážka vlivem nepozornosti stane v lokalitě, kterou řidič dobře zná, čímž může být jeho ostražitost slabší,“ doplnila mluvčí Správy železnic Friebová.

Mnoho přejezdů v kraji Správa železnic kvůli zajištění bezpečnosti řidičů modernizovala, na konci loňského roku navíc připojila na závory reflexní štítky, které můžou řidičům v krizových situacích pomoci. „Klesající trend nehod potvrzuje, že investice do modernizace přejezdů mají smysl. Prioritou je osazování frekventovaných přejezdů závorami, v intravilánech obcí a měst stále častěji budujeme mimoúrovňová křížení,“ shrnula Friebová.

Vlaky jsou rychlejší než dříve

„I železniční svršek se neustále modernizuje. Vlaky mají proto mnohem větší rychlost, než tomu bývalo v minulosti, což značně ovlivňuje brzdnou dráhu. Řidič, který byl před lety zvyklý, že přejet přejezd stihne, se může zmýlit,“ varoval Charouz.

Dále ještě zdůraznil nutnosti zodpovědného řízení šoférů, protože strojvedoucí vlaku brzdnou dráhu v řádu až stovek metrů ani při včasné reakci nemůže příliš ovlivnit. „Řidiči by se měli plně věnovat řízení, obzvláště když se blíží k železničnímu přejezdu,“ dodal za krajské ředitelství policie mluvčí Libor Hejtman.

Nedodržování dopravních předpisů na železničních přejezdech přitom může stát motoristy přičtení až sedmi bodů. Jedná se totiž o jeden z nejzávažnějších přestupků, který navíc není možné vyřešit udělením příkazu na místě, v následném správním řízení se pokuta vyšplhá na částku od 2 500 po 5 000 korun. Pokud přestupek nepozorní účastníci silničního provozu zopakují, riskují zákaz řízení až na půl roku.

Blížící se chladné měsíce mohou odhadování bezpečných vzdáleností řidičům ještě ztížit. „S přibývajícím podzimem, kdy se bude šeřit a bude horší počasí, by měli všichni řidiči zbystřit. Nejenže povrch bude více klouzat, ale budou i horší světelné podmínky, měli by si proto vážit života svého i ostatních. V zimě napadaný sníh navíc tlumí hluk, takže vlaky jsou mnohem méně slyšet. Obecně platí – neriskovat,“ nastínil budoucí možné hrozby Charouz.

19. srpna 2025

