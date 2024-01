Nehod sice přibývá, Olomoucký kraj přesto patří k těm nejbezpečnějším

Třiadvacetiletý řidič jel v polovině prosince mezi Myslejovicemi a Otaslavicemi na Prostějovsku příliš rychle, dostal smyk a jeho vůz skončil převrácený mimo silnici.

Na konci listopadu zase jednadvacetiletá řidička nedodržela mezi Lipníkem nad Bečvou a Dolním Újezdem na Přerovsku bezpečnou vzdálenost a narazila do auta před sebou.

Dvě nedávné nehody mohou sloužit jako varování před nejčastějšími prohřešky na silnicích, jimiž jsou příliš rychlá jízda a nedodržení odstupu.

Též potvrzují, že nejrizikovější skupinou šoférů jsou ti mladí, zejména pak muži.

Kromě toho ale statistiky ukazují i nečekaný vývoj – přestože havárií za posledních deset let výrazně přibylo, zemřelých či vážně zraněných je méně a jízda po silnicích v kraji je ve srovnání s jinými částmi Česka ještě poměrně bezpečná.

„Mladý člověk v rychlém autě jezdí svižně, rychlá jízda ale neznamená bezpečná. Navíc ostatní musejí mít taky šanci reagovat. Rychlost souvisí s ohleduplností, jež nám tu chybí,“ komentoval situaci na silnicích krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz.

V období let 2013 až 2023 hlásí policejní statistiky nárůst nehod v regionu o téměř 40 procent. Mezi příčinami dominuje nesprávný způsob jízdy, nevěnování se řízení a stabilně vysoko je za poslední roky také nepřiměřená rychlost.

Nejvíc nehod na Přerovsku a Olomoucku

„Jednoznačně roste bezohlednost. Kdo jezdí po střední Moravě a okolí, vidí, co se odehrává. Problémové jsou úseky Olomouc–Šternberk, Přerov–Olomouc či vytížená dálnice z Olomouce přes Prostějov na Vyškov bez odbočovacích pruhů. Lidé stále víc nahánějí čas, což vede k riskantní jízdě s agresivními prvky, a většinou jde o mladé řidiče. Přibývá ale třeba i jízd na červenou. Vše souvisí s velkou mírou netolerance, dále neznalostí pravidel i spoléhání se na to, že to dobře dopadne,“ shrnul Charouz.

„Na Přerovsku stav určitě vylepší dokončení dálnice D1, už takzvaný průpich v Přerově pomohl. Hustý provoz je tam kvůli tomu, že všichni najíždí do města, neboť nemají možnost ho objet po obchvatu,“ řekl expert.

Příští rok má být navíc hotová část D55 Olomouc–Kokory a v roce 2028 i navazující úsek do Přerova.

Za celkovým nárůstem počtu nehod lze hledat mimo jiné i větší intenzitu provozu. Přesto čísla přes neustálý nárůst ukazují rovněž klesající množství usmrcených a stejné je to s těžce zraněnými.

„Za poslední desetiletí se jednalo loni o druhý nejnižší počet zemřelých v kraji. Při nehodách zahynulo jedenáct šoférů aut, jeden řidič motocyklu, dva cyklisté a tři chodci. Stejně jako v předešlém roce byl nejkritičtějším dnem v týdnu pátek, kdy se přihodilo 1 001 dopravních nehod. Naopak nejpříznivější byla neděle,“ přiblížil krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Vysvětlením méně vážných následků je postupná obměna vozového parku za novější a bezpečnější auta i kvalitnější síť silnic, zejména nové úseky dálnic, jelikož ty představují nejbezpečnější typ cest.

„Celkově se řidiči příliš nemění, což není úplně dobrá zpráva, protože by se měli měnit k lepšímu. Nemůžeme ani říct, že by se nám dařilo lépe připravovat nové šoféry v autoškolách či lépe zacílit represi pomocí bodového systému. Proto jsou změny platné letos od ledna velmi pozitivní, i když dopady se ve statistikách ukážou třeba za pět let. Kromě nich se totiž za posledních deset let nic neodehrálo,“ zhodnotil psycholog dopravy Matúš Šucha, jenž působí také na Univerzitě Palackého.

Největší novinkou je řidičák na zkoušku po dobu dvou let od získání prvního řidičského oprávnění, nehledě na věk řidiče. Přibyla i možnost řídit auto od sedmnácti let pod dohledem mentora.

„Oba tyto nástroje fungují v mnoha evropských zemích, kde prokazatelně přispívají ke snížení nehodovosti u začínajících řidičů. Je nejvyšší čas je začít využívat i u nás,“ řekl ke změnám ministr dopravy Martin Kupka.

Starší řidiči umějí limity častěji zohlednit

Možnost řízení s mentorem nicméně vidí Šucha spíš jako snahu nezhoršovat současný stav.

„Aby se dopad projevil plošněji, muselo by se to týkat všech mladých řidičů. Sedmnáctiletých jsou jen jednotky procent. Mladí řidiči jsou jasně nejrizikovější ze všech, zejména muži. Jde o kombinaci několika faktorů: nezkušenost, nízký věk a neschopnost tlumit impulzivní tendence,“ shrnul.

Pro starší řidiče sice může být současná intenzita provozu příliš vysoká, nicméně své pomalejší reakce nebo fyzické deficity dokážou vyrovnat opatrnější jízdou. Nejrizikovější je v kategorii seniorů podle odborníků skupina nad 75 let, u níž jsou už nedostatky výraznější.

I přes nešvary na silnicích představuje podle čísel jízda po Olomouckém kraji menší riziko nehody než v jiných částech Česka.

„Když jedu na Šumavu nebo na Vysočinu, mám pocit, že jsou tam na silnicích závody. Pardubický kraj to samé. Lidé tam jezdí jak šílenci. Takže mám docela dobrý pocit z toho, že i když máme v regionu problémy, jsou tu řidiči zodpovědnější a tolik neriskují. Znám kraje, kde se jezdí mnohem brutálněji, typicky Jihočeský kraj,“ porovnal Charouz.

Jeho slova potvrzují i data. Méně smrtelných nehod bylo loni jen v Karlovarském kraji, jenž má ovšem méně než polovinu obyvatel, u těžkých zranění patřil region do druhé poloviny žebříčku.

Loni v říjnu přidal do statistik nehod zápis i ujížděč na Olomoucku, který vyskočil za jízdy, a jeho auto pak nabouralo další (27. 10. 2023):