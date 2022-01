V nehodovosti se projevuje stárnutí řidičů, mladí zase moc hazardují

„Je to fenomén doby. Neúcta k předpisům“ Znepokojivý nárůst tragických nehod v kraji vede odborníky k zamyšlení, jak trend snížit. Jsou proto zdrženliví k vládnímu návrhu zvýšit na vybraných úsecích dálnic rychlost na 150 kilometrů v hodině. „Vyšší rychlost povede ke vzniku nehodových úseků,“ varuje krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz. Čím si vysvětlit, že loni vzrostl počet smrtelných nehod v kraji téměř na dvojnásobek?

Nečekal jsem to. I v roce 2021 bylo totiž docela hodně omezení. Řidiči nezvládali svoji jízdu a z toho vznikaly fatální následky. Mluvilo se o tom, že mladí řidiči měli mezeru mezi absolvováním autoškoly a praxí. Mělo to vliv?

Mladí, nezkušení řidiči nejsou nejhorší. Jako největší hříšníci vycházejí lidé ve středním věku. Poměrně velkou roli hraje alkohol a rychlost, následně nezvládnutí řízení, dále nesprávný způsob jízdy, nedodržení bezpečné vzdálenosti. Po opadnutí epidemie koronaviru se bude muset vrátit víc kontrol a dopravněbezpečnostní akce. Je to nepříjemné, ale jiná cesta asi nebude. Úbytek kontrol se tedy projevil?

Okamžitě nastalo závodění na silnicích, vrátily se prvky agresivní jízdy, jízda na červenou. Je to fenomén této doby, kdy se na silnicích objevila neúcta k předpisům. Nová vláda chce na vybraných úsecích zvýšit rychlost na 150 kilometrů za hodinu. To byste tedy nepodpořil?

Nepodpořil bych to, ač jsou některé úseky bezpečné, třeba od Lipníka nad Bečvou na Bělotín, kde jsou tři jízdní pruhy. Spousta lidí ale při jízdě v prostředním pruhu nedává pozor, jede extrémně rychle, druzí pomaleji. Kdybychom tam povolili vyšší rychlost, mám obavu, že z toho vznikne nehodový úsek. (zun) Miroslav Charouz (BESIP)