Nabourané embéčko i jahody rozsypané po silnici. Policisté řešili nevšední nehody

K nehodě Škody 1000 MB, zvané lidově „embéčko“, vyjížděli policisté v úterý odpoledne na silnici spojující obce Zborov a Olšany na Šumpersku.
„Řidič ve středních letech při průjezdu ostrou pravotočivou zatáčkou zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a vyjel vlevo do protisměru, kde se čelně střetl s osobním vozem BMW,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Při střetu se zranila spolujezdkyně ze škodovky, postačilo však jednorázové ošetření na místě nehody bez nutnosti převozu do nemocnice.
„Na škodovce vznikla škoda odhadem za 50 tisíc korun a na druhém vozu za zhruba 100 tisíc. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen dechovou zkouškou,“ dodala Zajícová.
Silnici zasypaly jahody a maliny
Druhá nehoda se odehrála ve stejný den před sedmou ráno mezi Kostelcem na Hané a Smržicemi na Prostějovsku.
„Jednatřicetiletý řidič jel s vozem audi směrem na Smržice a nedaleko tamní farmy začal předjíždět ve stejném pruhu jedoucí traktor s přívěsem. Při tomto manévru ale přehlédl zapnuté levé směrové světlo na traktoru s přívěsem, jehož řidič odbočoval do areálu firmy,“ nastínila policejní mluvčí.
„Na tuto skutečnost již nestihl řidič osobního auta zareagovat a narazil do levé zadní části traktoru, oje přívěsu a předního rohu přívěsu, přičemž po střetu se traktor společně s přívěsem převrátily,“ doplnila.
|
Ikonický veterán skončil po nehodě na střeše. Těžko se kočíruje, komentují lidé
Kromě obou vozů přišel k úhoně také převážený náklad v podobě bedýnek se zhruba 300 kilogramy jahod a malin. Celková škoda je předběžně odhadnuta na 210 tisíc.
„Při nehodě došlo ke zranění řidiče traktoru, který byl na místě ošetřen zdravotníky a následně převezen do prostějovské nemocnice na další vyšetření. U obou účastníků byly provedeny dechové zkoušky s negativními výsledky,“ uzavřela Zajícová.