Policie obvinila dva lidi za nehodu vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou

Ke stíhaným policie bližší informace neuvedla, podle informací ČTK jde o dva strojvedoucí. Celková škoda, která vznikla v návaznosti na havárii vlaku, byla dosud vyčíslena na minimálně 400 milionů korun, uvedla mluvčí.
Nehoda, která nemá v historii Česka obdoby, se stala loni 28. února, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou. Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár. Podle odhadu sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 až 300 tun benzenu.
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