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Inspekce ukončila vyšetřování benzenové havárie. Zásadní byla chyba strojvedoucích

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  16:11
Drážní inspekce po půldruhém roce ukončila vyšetřování loňské nehody vlaku s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Závěrečnou zprávu včetně příčiny zatím inspektoři na žádost policie nezveřejnili. Škodu vyčíslili zatím na více než 430 milionů korun, vyplývá z informací inspekce.

Zprávy z dráhy

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Zprávu inspekce však zveřejnila na svém webu Evropská železniční agentura (ERA), upozornil dnes server Zdopravy.cz. Vyplývá z ní, že příčinou byla hlavně chyba strojvedoucích, kteří vjeli do stanice rychlostí 95 km/hod namísto povolených 40 kilometrů.

Andráškovy fotografie zachycují dramatické a autentické okamžiky hasičské práce při nebývalém požáru a likvidaci úniku nebezpečného benzenu. Zásah bych extrémně náročný a riskantní.
Fotografie vznikly přímo v místě zásahu a během následné dokumentace události, často za podmínek s omezenou viditelností a zvýšeným ohrožením.
U Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku pokračuje likvidace následků nehody a následného obřího požáru nákladního vlaku převážejícího hořlavý a toxický benzen.
Hasiči přečerpávají chemikálii z poškozených vagónů po požáru vykolejeného cisternového vlaku převážejícího vysoce toxický benzen. Na místě stále likvidují i další následky nehody. (1. března 2025)
38 fotografií

Rozsáhlá zpráva má 170 stran a k nehodě podle ní přispěl řetězec dalších pochybení včetně nedostatků v řízení rizik při modernizaci trati, uvedl server.

Drážní inspekce k ukončení vyšetřování zatím pouze uvedla, že škoda byla vyčíslena celkem na 434,3 milionu korun s tím, že výše škody ke dni zveřejnění zprávy nebyla konečná.

Příčinu nehody i bezpečnostní doporučení ani celou závěrečnou zprávu však kvůli žádosti policie zatím nemůže zveřejnit, uvedli inspektoři. Kriminalisté se případem nadále zabývají, řekl dnes mluvčí krajské policie Libor Hejtman.

Podle zprávy ale vyšetřování odhalilo nedostatky v činnosti obou strojvedoucích. Pro hlavního strojvedoucího šlo o první jízdu s lokomotivou Vectron po složení praktické zkoušky způsobilosti. Ta byla dokončena ve stejný den, kdy k nehodě došlo. Strojvedoucí-instruktor, který byl na stanovišti s ním, se podle své výpovědi jízdě nevěnoval a pracoval na notebooku.

K pochybením podle zprávy přispěla také rutina. Vlaky totiž v Hustopečích nad Bečvou obvykle pokračovaly přímo po hlavní koleji, zatímco v tomto případě měly jet na staniční kolej se sníženou rychlostí.

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Strojvedoucí-instruktor ve výpovědi uvedl, že předpokládal obvyklou jízdu rovně, a situaci proto dále nesledoval. Hlavní strojvedoucí zase uvedl, že před nehodou mohl mít krátkodobou zdravotní indispozici.

Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti a kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Spis dozoruje přerovské státní zastupitelství.

Podle serveru inspekce mimo přímou příčinnou souvislost zjistila také další porušení předpisů dopravcem. Před odjezdem vlaku například nebyla provedena prohlídka drážních vozidel a dopravce neověřil, zda cisterny a jejich náklad nemají viditelné závady, netěsnosti či trhliny.

Na bezpečnostní rizika spojená s modernizací trati upozornila inspekce také v případě Správy železnic, týká se to rozmístění návěstidel a informací poskytovanými mobilní částí vlakového zabezpečovače. Strojvedoucí podle nich nepozná, zda v obvodu výhybek vjezdového návěstidla stanice Hustopeče nad Bečvou může jet maximální rychlostí 40, nebo 100 kilometrů v hodině. „Je tak pouze na strojvedoucím, aby při pozorování trati a návěstí zjistil, jaká konkrétní návěst mu je návěstěna,“ odkazuje web na zprávu.

Nákladní vlak převážející benzen vykolejil v Hustopečích nad Bečvou loni na konci února. Část cisteren po nehodě zachvátil rozsáhlý požár a toxická látka pronikla do půdy i podzemních vod. Událost je považována za jednu z největších ekologických havárií svého druhu v Česku. Sanace je rozdělena do několika etap a podle dřívějších odhadů potrvá několik let.

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