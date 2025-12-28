Řidič na Šumpersku nerespektoval výstrahu a vjel pod vlak, nehodu nepřežil

Doprava na trati v úseku mezi Bohdíkovem a Rudou nad Moravou je zastavena, zajištěna bude náhradní autobusová doprava, uvedly České dráhy.
Nehoda se stala po 10:00. „Řidič osobního auta zřejmě nerespektoval výstražný signál zabezpečovacího zařízení a vjel na přejezd, kde se střetl s projíždějícím vlakem, který jel ve směru od Hanušovic,“ uvedla policejní mluvčí. Auto skončilo na střeše, zraněný řidič skončil v péči zdravotnické záchranné služby. „I přes poskytnutou zdravotnickou pomoc svým zraněním nakonec podlehl. Ve voze cestoval sám, nikdo ve ve vlaku zraněn nebyl,“ uvedla policejní mluvčí.
Podle informací Českých drah se nehoda stala na přejezdu mezi Bohdíkovem a Rudou nad Moravou, doprava je nyní zastavena. S omezením dráhy počítají zhruba do 13:00.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz