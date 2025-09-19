Nehoda se stala před sedmou hodinou ranní na třídě Svobody. „62letý řidič při odbočování vlevo do ulice Remešova podle všeho nedal přednost přijíždějící tramvaji a došlo ke střetu,“ popsala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Skoupilová zároveň vyloučila přítomnost alkoholu u obou řidičů. „Přesné okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodala.
Řidič automobilu utrpěl otřes mozku, záchranáři ho převezli do nemocnice. Cestující spěchající do práce opustili tramvaj ještě před příjezdem záchranné služby.
Kvůli přerušení provozu nabraly spoje jedoucí na a z hlavního nádraží zpoždění. Náhradní autobusová doprava vedla přes centrum, po deváté hodině už byl provoz obnoven.