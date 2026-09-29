Nehoda se stala před půl čtvrtou odpoledne v ulici K Nadjezdu v přerovské části Dluhonice, kde se konaly soutěžní jízdy traktorů.
„Šestapadesátiletý řidič jedoucí s traktorem a se zapojeným přívěsem domácí výroby bez registračních značek při projíždění ostré pravotočivé zatáčky z prudšího kopce pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy, přičemž se přívěs naklonil na levou stranu a následně se převrátil na komunikaci,“ uvedl v úterý mluvčí krajské policie Libor Hejtman.
Na přívěsu jelo 13 lidí různého věku. „Celkem jedenáct z nich bylo na místě ošetřeno a následně transportováno k dovyšetření do nemocnic – osm do přerovské a tři do Fakultní nemocnice Olomouc. Všechna zranění byla lehčího charakteru ve formě oděrek a zhmožděnin,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.
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„Řidič nebyl zraněn a na místě uplatňoval technickou závadu na přívěsu. Navíc po nehodě nadýchal přes jedno a půl promile alkoholu,“ dodal Hejtman.
Policisté muže podezírají z ohrožení pod vlivem návykové látky a obecného ohrožení z nedbalosti, za což mu hrozí šest měsíců až pět let ve vězení nebo zákaz činnosti.