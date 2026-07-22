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Řidička ve čtyři ráno usnula za volantem, auto po nárazu do stromu shořelo

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  13:37
K požáru osobního auta na silnici u Tovačova vyjížděli v ranních hodinách...

K požáru osobního auta na silnici u Tovačova vyjížděli v ranních hodinách hasiči. Vůz po nárazu do stromu začal hořet, zraněná řidička stihla vystoupit. (22. července 2026) | foto: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

K požáru osobního auta na silnici u Tovačova vyjížděli v ranních hodinách...
K požáru osobního auta na silnici u Tovačova vyjížděli v ranních hodinách...
K požáru osobního auta na silnici u Tovačova vyjížděli v ranních hodinách...
Jednadvacetiletá řidička jedoucí ve směru od Prostějova na Tovačov přejela na...
7 fotografií
Mikrospánek přemohl mladou řidičku, která ráno havarovala na silnici u Tovačova na Přerovsku. S autem sjela do příkopu a narazila do stromu. Vůz vzápětí začal hořet, žena stihla vystoupit.

Nehoda se stala krátce před 4. hodinou ráno poblíž Klopotovic. Jednadvacetiletá žena jela s Dacií Duster ve směru od Prostějova na Tovačov.

„Na rovném úseku přejela do protisměru a poté sjela s vozidlem do příkopu, kde vůz narazil do vzrostlého stromu. Poté zahořel. Řidička ještě před vzplanutím auta stačila vystoupit,“ uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová.

K požáru osobního auta na silnici u Tovačova vyjížděli v ranních hodinách hasiči. Vůz po nárazu do stromu začal hořet, zraněná řidička stihla vystoupit. (22. července 2026)
K požáru osobního auta na silnici u Tovačova vyjížděli v ranních hodinách hasiči. Vůz po nárazu do stromu začal hořet, zraněná řidička stihla vystoupit. (22. července 2026)
K požáru osobního auta na silnici u Tovačova vyjížděli v ranních hodinách hasiči. Vůz po nárazu do stromu začal hořet, zraněná řidička stihla vystoupit. (22. července 2026)
K požáru osobního auta na silnici u Tovačova vyjížděli v ranních hodinách hasiči. Vůz po nárazu do stromu začal hořet, zraněná řidička stihla vystoupit. (22. července 2026)
7 fotografií

Jako příčinu havárie uvedla řidička mikrospánek. Při nárazu utrpěla zranění, která jí ošetřili v nemocnici.

Požár, který se šířil i na pole, uhasili hasiči z Kojetína s pomocí místní dobrovolné jednotky z Tovačova.

Dechová zkouška měla negativní výsledek. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na 360 tisíc korun.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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