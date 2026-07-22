Nehoda se stala krátce před 4. hodinou ráno poblíž Klopotovic. Jednadvacetiletá žena jela s Dacií Duster ve směru od Prostějova na Tovačov.
„Na rovném úseku přejela do protisměru a poté sjela s vozidlem do příkopu, kde vůz narazil do vzrostlého stromu. Poté zahořel. Řidička ještě před vzplanutím auta stačila vystoupit,“ uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová.
Jako příčinu havárie uvedla řidička mikrospánek. Při nárazu utrpěla zranění, která jí ošetřili v nemocnici.
Požár, který se šířil i na pole, uhasili hasiči z Kojetína s pomocí místní dobrovolné jednotky z Tovačova.
Dechová zkouška měla negativní výsledek. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na 360 tisíc korun.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz