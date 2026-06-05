Ke srážce došlo krátce po deváté ráno na přejezdu bez závor opatřeném pouze výstražným křížem.
„Z místa jsou hlášeny dvě desítky účastníků nehody. Přesný počet zraněných ještě není znám, teprve začínají transporty do nemocnic,“ nastínila ve 10:15 mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.
„Hlášena jsou ale zatím jen zranění lehčího charakteru, především oděrky a zhmožděniny. Takže žádný pacient s traumatem nebo například v bezvědomí. Proto byla také odvolána prvotně vyslaná letecká záchranná služba,“ dodala.
Silnice ve směru na obec Smržice je v tuto chvíli uzavřená. „Dechové zkoušky u řidiče kamionu i strojvedoucího byly negativní. V současné době probíhá na místě šetření a zjišťujeme okolnosti, za jakých k nehodě došlo,“ sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Provoz je zastaven rovněž na železniční trati, cestující vozí náhradní autobusová doprava. „Hnací jednotka osobního vlaku vykolejila. Po zadokumentování nehody ze strany Drážní inspekce a Policie ČR budou hasiči odstraňovat následky této mimořádné události,“ uvedl mluvčí hasičského sboru Správy železnic Martin Kavka.