Auto vjelo do protisměru a střetlo se s autobusem. Pět zraněných, zasahoval i vrtulník

Na místo vyrazily po jedenácté hodině kromě policie a hasičů postupně čtyři posádky záchranné služby včetně letecké.
„Nejprve jsme vyráželi ke dvěma zraněným. Řidička osobního auta, která zůstala ve voze zaklíněná, utrpěla těžká zranění. Přímo v terénu jí byla podána krevní transfuze, po vyproštění a stabilizaci stavu ji vrtulník přepravil do olomoucké fakultní nemocnice,“ nastínila mluvčí krajské záchranky Lucie Mikisková.
„Z auta jsme dále ošetřovali ještě nezletilého spolujezdce s drobnou oděrkou na hlavě, ten byl poté sanitkou rovněž odeslán na olomoucký urgentní příjem k dovyšetření,“ dodala s tím, že posléze se o ošetření přihlásili ještě tři lidé z autobusu.
„U nich šlo o drobné oděrky a zhmožděniny, byli převezení k dovyšetření do šternberské nemocnice,“ přiblížila Mikisková.
Hasiči podle mluvčí krajského sboru Lucie Balážové mimo jiné použili dvě sady hydraulických nástrojů. „Kvůli nepříznivě deformovaným zónám museli využít rozpínáky, nůžky, řetězy i hydraulické válce a pracovat rychle. Po odstranění dveří i střechy řidičku na páteřní desce předali záchranářům, také jim asistovali při transportu do vrtulníku,“ popsala.
„Pomoc poskytli i dalšímu pasažérovi z osobního auta a třem zraněným z autobusu, v němž cestovalo asi deset lidí. Dále zajistili místo zásahu, postarali se o protipožární opatření, uniklé pohonné hmoty i úklid vozovky,“ doplnila Balážová.
Okolnosti a příčinu nehody vyšetřují policisté. „Podle prvotních informací osmatřicetiletá řidička osobního vozu jedoucí ve směru od Moravského Berouna z dosud nezjištěných příčin přejela do protisměru, kde se čelně střetla s autobusem,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Nehoda se stala mezi Horní Loděnicí a křižovatkou na Bruntál a Opavu.
