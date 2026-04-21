Zrádné předjíždění. Řidič nepřežil po kolizi s odbočujícím autem náraz do stromu

  11:51
U tragické dopravní nehody zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému v pondělí odpoledne na Olomoucku. Po střetu dvou aut tam jedno z nich vyjelo ze silnice a narazilo do stromu, jeho řidič na následky utrpěných zranění zemřel.
Po kolizi s odbočující modrou škodovkou vyjel řidič červeného renaultu na Olomoucku ze silnice a narazil do stromu. Navzdory snaze hasičů a záchranné služby na místě zemřel. (20. dubna 2026) | foto: HZS Olomouckého kraje

Nehoda se stala po půl druhé odpoledne na silnici III/4496 mezi obcemi Králová a Červenka.

„Podle dosud zjištěných informací osmačtyřicetiletý řidič škodovky při odbočování vlevo mimo pozemní komunikaci narazil do vozu renault, který ho tou dobou předjížděl. Devětadvacetiletý šofér renaultu vlivem střetu vyjel do příkopu, kde se přetočil přes střechu a narazil do stromu,“ popsala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Muže museli z vozu, který zůstal převrácený na boku, vyprostit hasiči, protože byl zaklíněn v kabině.

„Auto museli zajistit pomocí stabilizačních válců a klínů proti pohybu. Využili hydraulické nástroje, aby odstřihli střechu a dostali se k vážně zraněnému šoférovi co nejrychleji,“ nastínila mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.

„Jakmile jej vyprostili, předali ho záchranářům, jimž rovněž asistovali při ošetření. Bohužel i přes veškerou snahu zasahujících muž svým zraněním podlehl,“ dodala s tím, že kromě vyprošťovacích prací se hasiči dále postarali o zajištění místa nehody, protipožární opatření, asistenci odtahové službě a závěrečný úklid vozovky.

Příčinu a okolnosti nehody nyní policisté vyšetřují. Hmotné škody jsou předběžně vyčísleny na 120 tisíc korun.

