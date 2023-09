Řidiči se udělalo špatně a vjel do protisměru, spolujezdkyně rychle zakročila

Na policejní tísňovou linku volal řidič osobního auta v Jeseníku, že do jeho vozu na ulici Šumperská zezadu najelo nějaké červené auto, které pak odjelo směrem do centra.

„Policisté záhy zjistili, co se stalo, a našli červené vozidlo značky Dacia, které řídil jedenasedmdesátiletý muž, jehož postihla zdravotní indispozice,“ popsala policejní mluvčí Marie Šafářová.

Řidič jel v dacii společně s manželkou, dcerou a vnučkou. „Když jeli po Šumperské od Domašova na centrum, udělalo se mu špatně a auto vyjelo do protisměru. Manželka sedící vedle něho okamžitě uchopila volant. Auto se jí podařilo vrátit do správného pruhu, ale protože nedosáhla na brzdový pedál, narazilo zezadu do před ním jedoucího vozu Opel Astra,“ uvedla mluvčí.

Aby neudělala větší škodu, žena opel objela. „Během další jízdy se auto dostalo blízko ke svodidlům a odřelo je. Aby vůz zastavila, otočila žena klíčem v zapalování a vypnula motor. Auto pak začalo zpomalovat. Pak ještě zatáhla ruční brzdu a nakonec se jí podařilo vůz zastavit,“ doplnila Šafářová.

Řidič skončil v péči záchranářů, kteří ho převezli do jesenické nemocnice. Při nehodě se nikdo nezranil. „Celková škoda byla předběžně odhadnutá na 120 tisíc korun. Okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodala mluvčí.