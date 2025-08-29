Řidič usnul a narazil do dodávky, utržené kolo pak poškodilo další auto

Za čtvrteční nehodu tří aut na Prostějovsku mohl mikrospánek mladého řidiče jedoucího směrem ze Stínavy. Po střetu s dodávkou se jeho autu utrhlo kolo a narazilo do dalšího vozu. Žádný z řidičů nebyl pod vlivem alkoholu.
Nehoda se stala krátce před 19. hodinou mezi obcemi Malé Hradisko a Stínava.

„Dvaadvacetiletý řidič vozidla BMW jel na obec Malé Hradisko a pod vlivem mikrospánku po projetí mírné levotočivé zatáčky přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucí dodávky Iveco,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.

Řidič s BMW poté skončil mimo vozovku. Následkem střetu obou vozidel se u BMW utrhlo levé přední kola, které poškodilo Volkswagen Passat jedoucí za dodávkou.

„Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Policisté odhadli škodu celkem na 290 tisíc korun,“ doplnil policejní mluvčí.

