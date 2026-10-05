„Po projetí prvního motorkáře se žena v autě znovu rozjela a přitom přehlédla za ním jedoucí motocyklistku. Vlivem toho došlo ke střetu vozidla s motocyklem, po kterém upadla motorkářka ve středních letech na silnici,“ popsala událost policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Podle policistů žena nechala motorkáře jedoucího od obce Všechovice projet, i když si byla vědoma, že jí měl dát přednost v jízdě. Řidička Octavie totiž jela ve směru od Horního Újezdu po hlavní cestě.
„Po pádu se motorkářka setrvačností sunula dále po komunikaci na odstavnou štěrkovou plochu, kde v tu chvíli stáli cyklisté s jízdními koly, do kterých i s motocyklem narazila,“ přiblížila Zajícová.
Při nehodě došlo ke zranění motocyklistky, která byla převezena do nemocnice v Hranicích a ke zranění jedné z cyklistek, ženy ve středních letech, jež musela být letecky transportována do Fakultní nemocnice Olomouc.
„Vyšetření ukázala, že se v případě cyklistky naštěstí nejednalo o vážná zranění. Žena utrpěla poranění klíční kosti, zad a odřeniny. Po nárazu byla v šoku,“ upřesnil pro iDNES.cz mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Břetislav Bolard.
„U řidičů byly provedeny dechové zkoušky s negativními výsledky. Při nehodě byla poškozena škodovka, motocykl a dvě jízdní kola s celkově odhadnutou škodou 50 000 Kč. Okolnosti nehody jsou nadále v šetření,“ dodala policejní mluvčí Zajícová.