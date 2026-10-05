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Střet auta s motorkou nejhůře odnesla opodál stojící cyklistka, letěl pro ni vrtulník

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  12:32
Motorkářka se na Přerovsku srazila s osobním autem, stroj poté srazil opodál...

Motorkářka se na Přerovsku srazila s osobním autem, stroj poté srazil opodál stojící cyklistky. (6. října 2026) | foto: PČR ČTK

Havarovaný bicykl po střetu s motorkou. (6. října 2026)
Motocyklistka nedala přednost autu, skončila na zemi. (6. října 2026)
Místo dopravní nehody. Střet auta s motorkou odnesla nejhůře opodál stojící...
Řidička se na křižovatce u Horního Újezdu střetla s motorkářkou. (6. října 2026)
6 fotografií
Kuriózní incident se stal v neděli u obce Horní Újezd na Přerovsku. Řidička osobního auta nejprve na křižovatce - ač měla přednost - pustila zleva jedoucího motorkáře. Následně se do křižovatky rozjela, ovšem patrně přehlédla motorkářku, která následovala svého kolegu. Po střetu s autem narazil motocykl do opodál stojících cyklistů a cyklistek, jedna z nich musela být letecky transportována do nemocnice.

„Po projetí prvního motorkáře se žena v autě znovu rozjela a přitom přehlédla za ním jedoucí motocyklistku. Vlivem toho došlo ke střetu vozidla s motocyklem, po kterém upadla motorkářka ve středních letech na silnici,“ popsala událost policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Podle policistů žena nechala motorkáře jedoucího od obce Všechovice projet, i když si byla vědoma, že jí měl dát přednost v jízdě. Řidička Octavie totiž jela ve směru od Horního Újezdu po hlavní cestě.

Motorkářka se na Přerovsku srazila s osobním autem, stroj poté srazil opodál stojící cyklistky. (6. října 2026)
Havarovaný bicykl po střetu s motorkou. (6. října 2026)
Motocyklistka nedala přednost autu, skončila na zemi. (6. října 2026)
Místo dopravní nehody. Střet auta s motorkou odnesla nejhůře opodál stojící cyklistka. (6. října 2026)
6 fotografií

„Po pádu se motorkářka setrvačností sunula dále po komunikaci na odstavnou štěrkovou plochu, kde v tu chvíli stáli cyklisté s jízdními koly, do kterých i s motocyklem narazila,“ přiblížila Zajícová.

Při nehodě došlo ke zranění motocyklistky, která byla převezena do nemocnice v Hranicích a ke zranění jedné z cyklistek, ženy ve středních letech, jež musela být letecky transportována do Fakultní nemocnice Olomouc.

„Vyšetření ukázala, že se v případě cyklistky naštěstí nejednalo o vážná zranění. Žena utrpěla poranění klíční kosti, zad a odřeniny. Po nárazu byla v šoku,“ upřesnil pro iDNES.cz mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Břetislav Bolard.

„U řidičů byly provedeny dechové zkoušky s negativními výsledky. Při nehodě byla poškozena škodovka, motocykl a dvě jízdní kola s celkově odhadnutou škodou 50 000 Kč. Okolnosti nehody jsou nadále v šetření,“ dodala policejní mluvčí Zajícová.

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