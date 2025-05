Byla to velká sláva, když kapitán olomouckých fotbalistů Radim Breite pozvedl ve středu večer nad hlavu pohár pro vítěze MOL Cupu. Hráči Sigmy slavili v kuse až do čtvrtečního rána, nejen proto se...

Hory odpadků, potyčky, hluk a obtížní hlodavci na ulici i ve sklepě. Sousedé pětipodlažní prostějovské ubytovny v Olomoucké ulici si stěžují na problematické soužití už řadu let. Situace se neustále...

Pedant na fyzičku i rovný člověk. Janotka „ukázal koule“ a dovedl Sigmu na vrchol

Mnozí si pomysleli: Proč právě on? Čím je tolik výjimečný? Fotbalový trenér Tomáš Janotka dovedl to, co se před ním v Olomouci povedlo pouze legendárnímu Petrovi Uličnému. Sigmu dovedl k první...