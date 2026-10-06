Oslnilo mě slunce, hájil se mladý řidič porsche. V protisměru smetl cyklistu

Nehoda se stala na Prostějovsku mezi obcemi Kandia a Nová Dědina „Mladý řidič vozidla značky Porsche jel ve směru od obce Kandia k Nové Dědině. Při průjezdu táhlou levotočivou zatáčkou ho mělo dle jeho slov oslnit slunce a vlivem toho přejel do protisměru,“ popsala Zajícová.
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Střet auta s motorkou nejhůře odnesla opodál stojící cyklistka, letěl pro ni vrtulník
Tam se střetl s protijedoucím cyklistou. „U řidiče osobního vozidla byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem a stejný výsledek měl i orientační test na návykové látky. U cyklisty byl nařízen odběr krve,“ dodala policejní mluvčí.
Zranění cyklisty je vážné. „Jednalo se o mladého muže, který byl transportován do traumacentra Fakultní nemocnice Olomouc. Měl mnohačetná poranění zad a fraktury žeber či stehna,“ řekla iDNES.cz mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.
Na jízdním kole byla odhadnuta škoda na 150 tisíc korun a na vozidle 50 tisíc korun. Po dobu šetření nehody byla cesta obousměrně uzavřena. „V daném případě byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uzavřela Zajícová.