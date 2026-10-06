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Oslnilo mě slunce, hájil se mladý řidič porsche. V protisměru smetl cyklistu

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  11:54
Cyklista musel být letecky transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci poté,...

Cyklista musel být letecky transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci poté, co jej srazilo Porsche. (5. října 2026) | foto: PČR

Řidič Porsche přejel do protisměru a smetl cyklistu. (5. října 2026)
Místo dopravní nehody, při které řidič Porsche narazil do cyklistu. (5. října...
Na jízdním kole byla odhadnuta škoda na 150 000 Kč. (5. října 2026)
Místo dopravní nehody, při které řidič Porsche narazil do cyklistu. (5. října...
6 fotografií
Do Fakultní nemocnice Olomouc byl v pondělí letecky transportován cyklista, který byl účastníkem dopravní nehody. Při průjezdu zatáčkou do něj narazilo Porsche, jež šoféroval mladý řidič. „Po nárazu byl cyklista odhozen do příkopu a došlo k jeho zranění,“ informovala v úterý policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Nehoda se stala na Prostějovsku mezi obcemi Kandia a Nová Dědina „Mladý řidič vozidla značky Porsche jel ve směru od obce Kandia k Nové Dědině. Při průjezdu táhlou levotočivou zatáčkou ho mělo dle jeho slov oslnit slunce a vlivem toho přejel do protisměru,“ popsala Zajícová.

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Tam se střetl s protijedoucím cyklistou. „U řidiče osobního vozidla byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem a stejný výsledek měl i orientační test na návykové látky. U cyklisty byl nařízen odběr krve,“ dodala policejní mluvčí.

Řidič Porsche přejel do protisměru a smetl cyklistu. (5. října 2026)

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Zranění cyklisty je vážné. „Jednalo se o mladého muže, který byl transportován do traumacentra Fakultní nemocnice Olomouc. Měl mnohačetná poranění zad a fraktury žeber či stehna,“ řekla iDNES.cz mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.

Na jízdním kole byla odhadnuta škoda na 150 tisíc korun a na vozidle 50 tisíc korun. Po dobu šetření nehody byla cesta obousměrně uzavřena. „V daném případě byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uzavřela Zajícová.

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