Hůře už by to snad ani nešlo. Opilcovu demoliční jízdu ukončil vyteklý olej

Všechno špatně. Tak by se dala stručně charakterizovat cesta jednatřicetiletého opilého muže autem z Olomoucka na Prostějovsko. Při ní naboural několik objektů i zaparkované auto a zaměstnal tak policisty i hasiče. Později vyšlo najevo, že užil i jinou návykovou látku. Navíc on ani auto neměli na silnici vůbec co dělat.