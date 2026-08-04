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Po srážce s tramvají skončilo auto na střeše. Senior vjel do křižovatky na červenou

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  11:29

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Na křižovatce olomouckých ulic Velkomoravská a Rooseveltova narazila tramvaj do auta, jehož řidič jel na červenou. Výsledkem byl vůz převrácený na střechu. (3. srpna 2026) | foto: Policie ČR

Průjezd Olomoucí zkomplikovala v pondělí dopoledne dopravní nehoda. Šofér osobního auta podle prvotních zjištění vjel do křižovatky ve chvíli, kdy měl zůstat stát, neboť do ní vjížděla tramvaj.

Ke srážce došlo před devátou hodinou na křižovatce ulic Velkomoravská a Rooseveltova.

„Čtyřiasedmdesátiletý muž, který jel osobním vozem BMW X1 po ulici Velkomoravské ve směru od ulice Albertova, na křižovatce řízené světelnou signalizací odbočoval vpravo. Při tom nezastavil na červený signál a vjel do jízdní dráhy tramvajové soupravy, která do jeho auta narazila,“ uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová.

Na křižovatce olomouckých ulic Velkomoravská a Rooseveltova narazila tramvaj do auta, jehož řidič jel na červenou. Výsledkem byl vůz převrácený na střechu. (3. srpna 2026)

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Výsledkem srážky byl osobní vůz převrácený na střechu, škoda předběžně vyčíslená na půl milionu korun a lehce zraněný šofér auta. Řidič tramvaje i cestující vyvázli bez úhony.

„Muž utrpěl pouze drobné oděrky v obličeji, byl při vědomí, spolupracoval a z vozu sám vystoupil. Vzhledem k mechanismu srážky byl nicméně převezen na dovyšetření na urgentní příjem olomoucké fakultní nemocnice,“ nastínila mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.

Nehoda dočasně zablokovala jednu z nejrušnějších olomouckých křižovatek, která je součástí průtahu městem. Dotkla se i městské hromadné dopravy, tramvajové linky musely být odkláněny a nahrazovaly je v části trasy autobusy.

„Případné ovlivnění alkoholem bylo u obou řidičů vyloučeno dechovými zkouškami, okolnostmi nehody se policisté nadále zabývají,“ doplnila Šafářová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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