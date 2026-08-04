Ke srážce došlo před devátou hodinou na křižovatce ulic Velkomoravská a Rooseveltova.
„Čtyřiasedmdesátiletý muž, který jel osobním vozem BMW X1 po ulici Velkomoravské ve směru od ulice Albertova, na křižovatce řízené světelnou signalizací odbočoval vpravo. Při tom nezastavil na červený signál a vjel do jízdní dráhy tramvajové soupravy, která do jeho auta narazila,“ uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová.
Výsledkem srážky byl osobní vůz převrácený na střechu, škoda předběžně vyčíslená na půl milionu korun a lehce zraněný šofér auta. Řidič tramvaje i cestující vyvázli bez úhony.
„Muž utrpěl pouze drobné oděrky v obličeji, byl při vědomí, spolupracoval a z vozu sám vystoupil. Vzhledem k mechanismu srážky byl nicméně převezen na dovyšetření na urgentní příjem olomoucké fakultní nemocnice,“ nastínila mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.
Nehoda dočasně zablokovala jednu z nejrušnějších olomouckých křižovatek, která je součástí průtahu městem. Dotkla se i městské hromadné dopravy, tramvajové linky musely být odkláněny a nahrazovaly je v části trasy autobusy.
„Případné ovlivnění alkoholem bylo u obou řidičů vyloučeno dechovými zkouškami, okolnostmi nehody se policisté nadále zabývají,“ doplnila Šafářová.
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