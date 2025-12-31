Policisté se o nálezu havarovaného auta Škoda Kodiaq se čtyřčlennou posádkou dozvěděli v 07:30. Nehoda se stala poblíž 277. kilometru dálnice D35 u Olomouce.
„Třiačtyřicetiletý řidič v přesně nezjištěném čase, pravděpodobně po jedné hodině v noci, jel po dálnici ve směru od Ostravy na Olomouc. Z dosud nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo komunikaci, projel silničním příkopem zhruba 200 metrů, následně prorazil pletivové oplocení a narazil do betonového svahového bloku, který posunul,“ sdělil ve středu policejní mluvčí Libor Hejtman.
Vozidlo zůstalo po nehodě stát zaklíněné ve srázu. Všichni čtyři cestující zůstali po nárazu ve vozidle zaklíněni. „Za využití hydraulického vyprošťovacího zařízení a páteřní desky jsme všechny zraněné osoby vyprostili a předali do péče zdravotnické záchranné služby,“ sdělil mluvčí hasičů Petr Běhal.
Kromě řidiče ve voze cestovala i sedmačtyřicetiletá žena a dvě děti. „Všichni byli převezeni do zdravotnických zařízení. Muž, žena a starší dítě do Fakultní nemocnice Olomouc a mladší dítě do nemocnice v Ostravě,“ doplnil policejní mluvčí. Policisté odhadli celkovou materiální škodu na 860 tisíc korun, okolnosti nehody se vyšetřují.