  15:56
Několik hodin čekala na záchranu čtyřčlenná rodina včetně dvou dětí, která havarovala s osobním autem na D35 u Olomouce. Vůz sjel ze srázu k pilíři mostu a ze silnice nebyl vidět. Nehodu svědci nahlásili zřejmě až téměř po sedmi hodinách. Cestující zůstali zaklíněni ve voze, vyprostit je museli hasiči. Všichni skončili v nemocnici. Havárie se stala v úterý časně ráno.
ilustrační snímek | foto: HZS Olomouckého kraje

Policisté se o nálezu havarovaného auta Škoda Kodiaq se čtyřčlennou posádkou dozvěděli v 07:30. Nehoda se stala poblíž 277. kilometru dálnice D35 u Olomouce.

Muž přebíhal za tmy dálnici na Olomoucku a srazil ho kamion, na místě zemřel

„Třiačtyřicetiletý řidič v přesně nezjištěném čase, pravděpodobně po jedné hodině v noci, jel po dálnici ve směru od Ostravy na Olomouc. Z dosud nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo komunikaci, projel silničním příkopem zhruba 200 metrů, následně prorazil pletivové oplocení a narazil do betonového svahového bloku, který posunul,“ sdělil ve středu policejní mluvčí Libor Hejtman.

Vozidlo zůstalo po nehodě stát zaklíněné ve srázu. Všichni čtyři cestující zůstali po nárazu ve vozidle zaklíněni. „Za využití hydraulického vyprošťovacího zařízení a páteřní desky jsme všechny zraněné osoby vyprostili a předali do péče zdravotnické záchranné služby,“ sdělil mluvčí hasičů Petr Běhal.

Auto se při nehodě skutálelo ze svahu, nepřipoutaná žena vypadla ven

Kromě řidiče ve voze cestovala i sedmačtyřicetiletá žena a dvě děti. „Všichni byli převezeni do zdravotnických zařízení. Muž, žena a starší dítě do Fakultní nemocnice Olomouc a mladší dítě do nemocnice v Ostravě,“ doplnil policejní mluvčí. Policisté odhadli celkovou materiální škodu na 860 tisíc korun, okolnosti nehody se vyšetřují.

