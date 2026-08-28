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Řidič náklaďáku jel se zdviženou korbou, srazil ji dálniční most

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  12:16

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Kuriózní nehoda na Přerovsku, řidič narazil korbou do dálničního mostu. (26. srpna 2026) | foto: PČR

Nevšední nehodu vyšetřují od středy přerovští policisté. Starší řidič nákladního vozidla totiž zavadil zdviženou korbou o dálniční most. Následovala rána, po níž korba spadla na silnici, kterou poničila. Škoda se vyhoupla přes půl milionu korun.

K nehodě došlo v katastru Přerova na silnici č. II/434 pod mostem dálnice D1.

„Řidič nákladního vozidla značky Tatra jel po uvedené komunikaci ve směru od obce Henčlov na Přerov a při jízdě zachytil zdviženou korbou o mostní konstrukci dálničního mostu,“ informovala ve čtvrtek policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Kuriózní nehoda na Přerovsku, řidič narazil korbou do dálničního mostu. (26. srpna 2026)
Kuriózní nehoda na Přerovsku, řidič narazil korbou do dálničního mostu. (26. srpna 2026)
Kuriózní nehoda na Přerovsku, řidič narazil korbou do dálničního mostu. (26. srpna 2026)
Kuriózní nehoda na Přerovsku, řidič narazil korbou do dálničního mostu. Škoda se vyhoupla přes půlmilionu korun. (26. srpna 2026)
4 fotografie

Řidič patrně zapomněl korbu sklopit. Ta po nárazu spadla a na silnici způsobila zřetelné rýhy. Dopravu nehoda výrazněji neomezila, ostatní auta projížděla druhým pruhem. Podle policejní mluvčí zůstal most beze škod. „Rovněž nedošlo ke zranění osob,“ doplnila.

Policisté provedli řidiči dechovou zkoušku, ta alkohol v jeho krvi vyloučila. „Hmotná škoda byla předběžně odhadnuta na 520 000 Kč. Z naší strany byla nehoda s řidičem vyřešena na místě uložením blokové pokuty v příkazním řízení ve výši 1 000 Kč,“ uzavřela Zajícová.

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