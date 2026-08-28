Řidič náklaďáku jel se zdviženou korbou, srazil ji dálniční most

K nehodě došlo v katastru Přerova na silnici č. II/434 pod mostem dálnice D1.
„Řidič nákladního vozidla značky Tatra jel po uvedené komunikaci ve směru od obce Henčlov na Přerov a při jízdě zachytil zdviženou korbou o mostní konstrukci dálničního mostu,“ informovala ve čtvrtek policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Řidič patrně zapomněl korbu sklopit. Ta po nárazu spadla a na silnici způsobila zřetelné rýhy. Dopravu nehoda výrazněji neomezila, ostatní auta projížděla druhým pruhem. Podle policejní mluvčí zůstal most beze škod. „Rovněž nedošlo ke zranění osob,“ doplnila.
Policisté provedli řidiči dechovou zkoušku, ta alkohol v jeho krvi vyloučila. „Hmotná škoda byla předběžně odhadnuta na 520 000 Kč. Z naší strany byla nehoda s řidičem vyřešena na místě uložením blokové pokuty v příkazním řízení ve výši 1 000 Kč,“ uzavřela Zajícová.