Na jedoucí auto spadl strom, nevydržel nápor sněhu

Autor:
  13:00
Štěstí v neštěstí měl v sobotu padesátiletý muž na Jesenicku. Během jeho večerní jízdy mu na auto spadl strom. Nehoda se jako zázrakem obešla bez vážnějšího zranění. Dechová zkouška vyloučila, že by byl řidič pod vlivem alkoholu.
Na řidiče na Jesenicku spadl během jízdy strom. Vyvázl bez zranění. (31. ledna 2026) | foto: PČR

„V sobotu 31. ledna jsme po půl deváté večer vyjížděli na silnici č. II/457 v katastru obce Travná u Javorníka k nehodě vozidla Opel,“ informovala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

„Podle zjištěných informací začal těsně před vozidlem padat pod náporem sněhu jehličnatý strom,“ popsala mluvčí. Řidič už nestihl dobrzdit a strom mu tak spadl přímo na auto.

Muž bez většího zranění z auta vystoupil a přivolal policisty. „Hmotnou škodu jsme vyčíslili na 150 tisíc korun,“ konstatovala policejní mluvčí Skoupilová.

