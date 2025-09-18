Čelní střet dvou aut u Mohelnice. Hasiči vyprošťovali zaklíněnou ženu

  12:38aktualizováno  13:20
Provoz na silnici I/35 v Olomouckém kraji ve čtvrtek dopoledne zastavil čelní střet dvou vozidel mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. Policisté dopravu odkláněli v Mohelnici na Zábřeh a v opačném směru na Městečko Trnávka. Při nehodě se zranili dva lidé. Od 13. hodiny je komunikace opět průjezdná. Další nehoda se stala nedaleko na dálnici D35, kde se střetl motorkář s autem.
Nehoda na silnici mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou.

Nehoda na silnici mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. | foto: HZS Olomouckého kraje

Nehoda na silnici mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou.
Čelní střet dvou vozidel na silnici I/35 mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou.
Nehoda mezi motorkářem a osobním vozem na dálnici nedaleko Podolí u Mohelnice.
Nehoda u Podolí
„Po čelním střetu zůstala řidička zaklíněná pod palubní deskou. Využili jsem hydraulické vyprošťovací zařízení, odstřihli jsme dveře a opatrně jsme ji na páteřní desce dostali ven,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikiskové žena utrpěla zlomeninu horní končetiny a další zranění. „Byla převezena na traumacentrum Fakultní nemocnice Olomouc,“ sdělila Mikisková.

Nehoda na silnici mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou.
Nehoda na silnici mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou.
Čelní střet dvou vozidel na silnici I/35 mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. (18. září 2025)
Nehoda mezi motorkářem a osobním vozem na dálnici nedaleko Podolí u Mohelnice.
„Zraněný muž sám vystoupil z auta. Utrpěl zhmožděninu hrudníku, i on byl převezen na traumacentrum,“ doplnila Mikisková.

Další nehoda se stala nedaleko na dálnici D35 poblíž Podolí u Mohelnice, kde došlo ke střetu motorkáře a osobního auta. „Poskytli jsme předlékařskou pomoc a zraněného muže jsme předali posádce vrtulníku Letecké záchranné služby,“ sdělila mluvčí hasičů Lucie Balážová. Muž byl přepraven do Fakultní nemocnice Olomouc.

Dálnice mezi Olomoucí a Mohelnicí je po nehodě motorkáře ve směru na Mohelnici uzavřená.

