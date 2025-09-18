„Po čelním střetu zůstala řidička zaklíněná pod palubní deskou. Využili jsem hydraulické vyprošťovací zařízení, odstřihli jsme dveře a opatrně jsme ji na páteřní desce dostali ven,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Balážová.
Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikiskové žena utrpěla zlomeninu horní končetiny a další zranění. „Byla převezena na traumacentrum Fakultní nemocnice Olomouc,“ sdělila Mikisková.
„Zraněný muž sám vystoupil z auta. Utrpěl zhmožděninu hrudníku, i on byl převezen na traumacentrum,“ doplnila Mikisková.
Další nehoda se stala nedaleko na dálnici D35 poblíž Podolí u Mohelnice, kde došlo ke střetu motorkáře a osobního auta. „Poskytli jsme předlékařskou pomoc a zraněného muže jsme předali posádce vrtulníku Letecké záchranné služby,“ sdělila mluvčí hasičů Lucie Balážová. Muž byl přepraven do Fakultní nemocnice Olomouc.
Dálnice mezi Olomoucí a Mohelnicí je po nehodě motorkáře ve směru na Mohelnici uzavřená.