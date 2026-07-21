Srážka traktoru, dodávky a osobáku u Přerova. Jeden z řidičů má těžká zranění

„Řidiče dodávky jsme museli z kabiny ve spolupráci se záchranáři vyprostit, poté jsme asistovali při jeho ošetření a též při transportu do vrtulníku,“ informovala krátce před 14. hodinou mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
Policejní mluvčí Marie Šafářová uvedla, že provoz byl na silnici obnoven v půl třetí. „Podle prvotních informací řidič dodávky, který jel ve směru od Přerova do Olomouce, z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde narazil do traktoru s vlečkou a za ním jedoucího osobního auta,“ řekla Šafářová pro iDNES.cz.
Příčiny nehody se vyšetřují. „Zraněný byl řidič dodávky, pro něhož letěl vrtulník,“ sdělila Šafářová.
Nikdo další z účastníků nehody se nezranil. „Řidiče dodávky transportoval vrtulník na urgentní příjem do Fakultní nemocnice v Olomouci. Utrpěl mnohočetná zranění těžkého charakteru, momentálně je v těžkém stavu,“ informovala mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.
Hasiči zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a zachytili uniklé provozní kapaliny. „Řešili jsme větší množství pohonných hmot, které převážela havarovaná dodávka. Asistovali jsme odtahové službě,“ dodala mluvčí Balážová.
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