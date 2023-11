Je zázrak, že se dostali všichni ven, líčí zachránce lidí z hořícího vlaku

„Dojížděli jsme do Olomouce a před přejezdem najednou rána. Lidé popadali, nastal zmatek, cestující utíkali zepředu dozadu a volali, že hoří. Dostal jsem se dopředu a opravdu hořelo, průchodové dveře do hořícího vagonu byly zamčené. Všude kouř, dým, byla tam panika,“ popsal vlakvedoucí.

Při nárazu se sám zranil, přesto se mu podařilo poškozené dveře včas otevřít. „Lidé, co stáli za nimi, jsme postupně pustili dovnitř,“ uvedl Juřena.

Adrenalin v té chvíli fungoval i u Dudíka, který k místu nehody přiběhl od nedalekého autoservisu. Podařilo se mu skrz nouzové pojistky otevřít dveře hořícího vagonu zvenčí.

„Ta nehoda vypadala hrozivě. Měl jsem v té chvíli především strach, že je po těch lidech. To, že se dostali všichni ven, je zázrak, byl jsem přesvědčen, že budu mít vzpomínku na nehodu, při které umřela spousta lidí. To se naštěstí nestalo,“ přiblížil dnes Dudík.

Hasiči by cestující zachránit nestihli

Pomoc obou mužů třiceti cestujícím ocenili hasiči, od nichž dnes dostali medaili za mimořádně záslužný čin. Sami tehdy vyslali na místo osm jednotek.

„Okamžitě po střetu se roztrhla nádrž vlaku a palivo začalo hořet. V té chvíli nešlo o minuty, ale o sekundy. Pokud by nebyli na místě lidé, kteří se postarali o záchranu, tak při příjezdu hasičů už by bylo pozdě. Dojezdový čas byl v minutách. To, jak jste se zachovali, je příkladné i pro ostatní,“ uvedl ředitel krajského hasičského sboru Karel Kolářík.

„Ten příběh je neuvěřitelný, bylo to obrovsky statečné,“ doplnil další oceňující, hejtman Josef Suchánek (STAN).

Nehoda se stala 17. října, pětašedesátiletého řidiče polského kamionu, který na přejezdu do vlaku narazil, obvinili policisté z obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí mu až osm let vězení. Při nehodě bylo několik lidí lehce zraněno, podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala vznikla škoda 35,7 milionu korun.

„Tato mimořádná událost je stále v šetření Drážní inspekce, bude to trvat určitě několik měsíců. Drážní inspekce shromažďuje potřebnou dokumentaci včetně podání vysvětlení od zúčastněných osob,“ nastínil dnes Drápal. Také podle policejní mluvčí Petry Vaňharové je případ stále ve fázi vyšetřování.

19. října 2023