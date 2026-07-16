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Zraněný řidič po nehodě kamionu uvázl v kabině, záchranáře zburcoval jeho telefon

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  11:31

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Řidič kamionu havaroval, pomoc zavolala funkce v chytrém mobilním telefonu. (15. července 2026) | foto: Hasiči Hanušovice

Někteří uživatele chytrých telefonů ani netuší, co vše zařízení zvládne. Ve středu se o tom přesvědčil také řidič kamionu, který havaroval na Šumpersku. Nákladní auto převáželo 23 tun vápence a na rozbité cestě se řidič s vozidlem převrátil na bok. Podle prvotních informací uvázl v kabině, záchranné složky ovšem zavolala funkce „Detekce nehod“, kterou mají zabudované některé modely iPhonů a hodinek Apple Watch.

Funkce Detekce nehod automaticky rozpozná vážnou dopravní nehodu. Pokud do 20 sekund uživatel nezareaguje na výzvu na displeji, zařízení samo vytočí linku tísňového volání a zašle záchranným složkám polohu zařízení.

Řidič zůstal po nehodě v kabině vozidla. (15. července 2026)

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„A právě tato funkce nás včera zavolala přes naše operační středisko na nehodu kamionu převážejícího 23 tun vápence a plnou nádrží nafty, čili asi 500 litrů,“ informovali ve čtvrtek hasiči z Hanušovic.

K nehodě došlo na silnici mezi obcemi Vlaské a Malá Morava. Z dostupných fotografií lze vidět, že komunikace je aktuálně rozbitá.

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„Řidič byl zraněn a z kabiny mu pomohli muži, kteří opravují silnici v daném úseku a zároveň vše také oznámili duplicitně na linku 112. Naše jednotka provedla ošetření řidiče před příjezdem ZZS a následně společně s HZS Králiky a Šumperk zabezpečila místo nehody,“ popsali hasiči.

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