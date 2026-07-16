Funkce Detekce nehod automaticky rozpozná vážnou dopravní nehodu. Pokud do 20 sekund uživatel nezareaguje na výzvu na displeji, zařízení samo vytočí linku tísňového volání a zašle záchranným složkám polohu zařízení.
„A právě tato funkce nás včera zavolala přes naše operační středisko na nehodu kamionu převážejícího 23 tun vápence a plnou nádrží nafty, čili asi 500 litrů,“ informovali ve čtvrtek hasiči z Hanušovic.
K nehodě došlo na silnici mezi obcemi Vlaské a Malá Morava. Z dostupných fotografií lze vidět, že komunikace je aktuálně rozbitá.
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„Řidič byl zraněn a z kabiny mu pomohli muži, kteří opravují silnici v daném úseku a zároveň vše také oznámili duplicitně na linku 112. Naše jednotka provedla ošetření řidiče před příjezdem ZZS a následně společně s HZS Králiky a Šumperk zabezpečila místo nehody,“ popsali hasiči.