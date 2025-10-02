Koloběžkář narazil do auta. Pomohli mu hasiči, kteří jeli právě kolem na výlet

Že je pro hasiče pojem volno relativní, potvrdila ve středu dopravní nehoda, jež se odehrála v jedné z olomouckých ulic. Koloběžkář se tam zranil poté, co narazil do auta, téměř ihned se ale dočkal profesionální první pomoci od skupinky hasičů, kteří si ve volném čase vyjeli na kolech.
„U nehody jako první zasahovali příslušníci směny C z olomoucké hasičské stanice, kteří v mimopracovní době vyrazili společně na cyklovýlet. Muži, jenž zůstal v bolestech ležet na zemi, poskytli první pomoc. Zraněný se nehýbal a stěžoval si na bolest nohou i hlavy,“ nastínila mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.

„Hasiči rovněž zajistili místo nehody, aby nedošlo k dalším kolizím, a vyčkali na příjezd záchranářů a hasičů ve službě, jimž zraněného předali do péče. Následně opět pokračovali ve své vyjížďce,“ dodala.

Muže následně záchranáři převezli do olomoucké fakultní nemocnice. „Na místě zasahovala naše posádka. Pacient měl silnou bolest nohou, nicméně neutrpěl žádné viditelné krvácející zranění. Byl proto transportován k dovyšetření na urgentní příjem,“ sdělila mluvčí krajské záchranky Lucie Mikisková.

Podle policie byl viníkem nehody koloběžkář. „Při jízdě na elektrokoloběžce nerespektoval červený světelný signál, projel křižovatkou a poté narazil z boku do osobního auta, které projíždělo na zelenou,“ popsala mluvčí Ivana Skoupilová.

„Policisté se okolnostmi nehody nadále zabývají, dechové zkoušky měly u koloběžkáře i řidiče auta negativní výsledek,“ doplnila.

