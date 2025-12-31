Nehoda dvou nákladních vozidel uzavřela dálnici D1 ve směru na Olomouc

Havárie dvou nákladních vozidel komplikuje provoz na 304. kilometru dálnice D1 ve směru z Ostravy na Olomouc, a to mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Dálnice bude podle předpokladu uzavřena do 21:00. Nehody se obešly bez zranění, řekl policejní mluvčí Jan Segsulka.
„Krátce před 18:00 jsme přijali oznámení o dvou haváriích nákladních vozidel. Dle zjištěných informací zde měly krátce po sobě havarovat do svodidel dvě nákladní soupravy,“ uvedl mluvčí.

Čtyřiačtyřicetiletý řidič prvního vozidla nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky a narazil do svodidel v levém jízdním pruhu.

„Řidič druhého vozidla měl zase havarovat do svodidel v pravém jízdním pruhu. Taktéž z důvodu nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu a povrchu vozovky,“ řekl mluvčí.

Dodal, že poškozena byla nákladní auta i svodidla u silnice, nikdo ale nebyl zraněn. Vzhledem k neprůjezdnosti obou jízdních pruhů musela být dálnice ve směru na Olomouc uzavřena. Policisté odklánějí dopravu směrem na město Hranice.

Zemřel „král českých exekutorů" Tomáš Vrána. Bylo mu 63 let

JUDr. Tomáš Vrána

Ve věku 63 let zemřel někdejší známý přerovský exekutor Tomáš Vrána. Významná postava českých exekucí skončila v byznysu před zhruba deseti lety po tlaku veřejnosti.

Život na zámku není vždy pohádka. Děti kastelánů na rovinu o bydlení v památkách

Premium
Sestry Anna (vpravo) a Veronika (vlevo) musely odmala kamarádům vyvracet...

Jaké to je prožívat dětství a mládí na zámku či hradě v obklopení turistů? Jakousi matnou představu nám dala postava Píšťalky z komedie Jak básníkům chutná život. Ale jak je to doopravdy? Potomci...

Prodavačky nestíhají rovnat zboží, stojí se fronty v mrazu. Populární Lidl Outlet končí

Premium
Lidé brali v předposlední den provozu prodejnu Lidl Outlet útokem. Plné košíky...

Byl tu před Vánoci nakoupit dětem a vnoučatům dárky, zamířil sem i v úterý, aby se se svou oblíbenou prodejnou plnou extra slev rozloučil. Lidl Outlet totiž ve středu 31. prosince zavře a řetězec...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Auto na D35 zůstalo zaklíněné ve srázu. Rodina čekala na pomoc několik hodin

Havarované auto na dálnici D35 u Olomouce. (31. prosince 2025)

Několik hodin čekala na záchranu čtyřčlenná rodina včetně dvou dětí, která havarovala s osobním autem na D35 u Olomouce. Vůz sjel ze srázu k pilíři mostu a ze silnice nebyl vidět. Nehodu svědci...

31. prosince 2025  15:56

Vysoký počet vražd, benzenová pohroma. Co podstatného přinesl končící rok 2025?

Hasiči zasahují v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde z poškozené...

Benzenová katastrofa, krajské volby či velkolepá modernizace elektrárny na Dlouhých stráních. Vzpomínáte na významné události roku 2025? Redakce iDNES.cz přináší přehled toho nejdůležitějšího a...

31. prosince 2025  7:59

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

30. prosince 2025  21:31

Skok do ledové vody, operace a naříkající samice. Nadšenec popsal záchranu labutě

Tomáš Oplocký zachraňuje labutě dlouhé roky.

Volnočasové koníčky jsou různé. Populární, nevšední, dlouhotrvající, chvilkové. Ale zachraňování labutí? Přesně tím tráví volný čas Tomáš Oplocký z Prostějovska, amatérský ornitolog a kroužkovatel...

30. prosince 2025  15:59

Muž přebíhal za tmy dálnici na Olomoucku a srazil ho kamion, na místě zemřel

Havarovaný kamion na silnici u Benešova. (5. února 2025)

Třiatřicetiletý muž zemřel na dálnici D35 u Přáslavic na Olomoucku po střetu s nákladním vozem. Tragická nehoda se stala v pondělí večer ve chvíli, kdy muž přebíhal dálnici. Za prosinec je to druhá...

30. prosince 2025  12:50

Sigma znovu loví na Balkáně, přestup Krivaka odtajnil prezident Lokomotivy

Fabijan Krivak slaví gól v dresu Lokomotivy Záhřeb, odkud míří do Sigmy Olomouc.

V létě se fotbalová Sigma s novými majiteli v zádech pustila do velkých přestupových dostihů, utratila přes sto milionů korun. V aktuálním zimním přestupovém období je znovu připravena investovat...

30. prosince 2025  10:37,  aktualizováno  11:40

Teploty na lyžování? Ideální, jenže skiareálům schází voda pro sněžná děla

Na Dolní Moravě se lyžuje, jiné resorty musely zůstat přes svátky zavřené.

Vánoce a přelom roku patří mezi vrcholy zimní sezony, letos ovšem čelí lyžařská střediska v Olomouckém kraji problémům. Mít dostatek zasněžovacích děl a další techniky pro výrobu technického sněhu je...

30. prosince 2025

Vítězové roku 2025: Nový rektor, nejmenší mimino historie i oživlý kanonýr Sigmy

Slavnostní inaugurace rektora Univerzity Palackého v Olomouci (UP) Michaela...

Nová tvář Univerzity Palackého Michael Kohajda opustil Poslaneckou sněmovnu, kde naopak pokračuje hejtman a skokan voleb Ladislav Okleštěk. Silným příběhem je záchrana drobného novorozence. Pro...

29. prosince 2025  15:59

Auto se při nehodě skutálelo ze svahu, nepřipoutaná žena vypadla ven

Řidič nezvládl námrazu a s autem se zřítil ze svahu. (27. prosince 2025)

O důležitosti bezpečnostních pásů se přesvědčili účastníci sobotní dopravní nehody na Šumpersku. Po půl osmé večer padesátiletý řidič nezvládl jízdu na namrzlé silnici a s autem značky Renault Kangoo...

29. prosince 2025  12:16

Hořelo v bytech školy na Olomoucku. Hasiči zachraňovali pět lidí a psa

Dva byty v budově základní školy vzplály v neděli v Lutíně na Olomoucku. (28....

Pět lidí skončilo v péči lékařů poté, co v neděli večer hořelo v budově Základní školy v Lutíně na Olomoucku. Nadýchali se zplodin. Požár zasáhl dva byty, škoda přesáhne dva miliony korun. Příčina...

29. prosince 2025  9:22

Sahat na cestující nesmíme, ale když jdou pryč, můžeme jít s nimi, říká šéf revizorů

Premium
Jakub Damek jezdil jako revizor po Olomouci čtyři roky. Teď je vedoucím...

Jako revizor v MHD jezdil Jakub Damek po Olomouci čtyři roky. Výmluv a sprostých nadávek od černých pasažérů slyšel spousty, napadení ale nezažil žádné. Teď je vedoucím přepravní kontroly a hraničním...

28. prosince 2025

