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Cyklistka bez helmy přejela do protisměru a havarovala. Na místě zemřela

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  13:12
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Na Šumpersku zemřela v noci na neděli cyklistka. Policisté přijali v sobotu po 23:00 oznámení o úmrtí cyklistky nalezené na silnici třetí třídy mezi obcemi Brníčko a Strupšín na Šumpersku, sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman.

„Podle prvotního šetření krátce před třiadvacátou hodinou jela pětašedesátiletá žena bez přilby na jízdním kole směrem na Brníčko a po projetí pravotočivé zatáčky přejela do protisměrného pruhu a z dosud nezjištěných příčin upadla na komunikaci. Přitom utrpěla náraz do hlavy a na místě zemřela,“ uvedl mluvčí.

Okolnosti a příčiny nehody zjišťují šumperští dopravní policisté.

Řidič v Mikulově srazil cyklistku na chodníku, na místě zemřela

Další vážná nehoda cyklisty se stala na Frýdecko-Místecku. Řidička osobního vozu se s protijedoucím cyklistou střetla při průjezdu levotočivou zatáčkou ve směru od obce Tichá. „Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla u řidičky vozidla negativní, u zraněného muže byl nařízen odběr biologického materiálu v nemocničním zařízení,“ řekl Segsulka.

Podle Humpla cyklista utrpěl velmi vážné nitrolební poranění, které jej přímo ohrožovalo na životě, a povrchové rány hlavy, hrudníku a břicha.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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Cyklistka bez helmy přejela do protisměru a havarovala. Na místě zemřela

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Na Šumpersku zemřela v noci na neděli cyklistka. Policisté přijali v sobotu po 23:00 oznámení o úmrtí cyklistky nalezené na silnici třetí třídy mezi obcemi Brníčko a Strupšín na Šumpersku, sdělil...

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