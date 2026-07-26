Cyklistka bez helmy přejela do protisměru a havarovala. Na místě zemřela

„Podle prvotního šetření krátce před třiadvacátou hodinou jela pětašedesátiletá žena bez přilby na jízdním kole směrem na Brníčko a po projetí pravotočivé zatáčky přejela do protisměrného pruhu a z dosud nezjištěných příčin upadla na komunikaci. Přitom utrpěla náraz do hlavy a na místě zemřela,“ uvedl mluvčí.
Okolnosti a příčiny nehody zjišťují šumperští dopravní policisté.
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Řidič v Mikulově srazil cyklistku na chodníku, na místě zemřela
Další vážná nehoda cyklisty se stala na Frýdecko-Místecku. Řidička osobního vozu se s protijedoucím cyklistou střetla při průjezdu levotočivou zatáčkou ve směru od obce Tichá. „Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla u řidičky vozidla negativní, u zraněného muže byl nařízen odběr biologického materiálu v nemocničním zařízení,“ řekl Segsulka.
Podle Humpla cyklista utrpěl velmi vážné nitrolební poranění, které jej přímo ohrožovalo na životě, a povrchové rány hlavy, hrudníku a břicha.
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