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Řidič s 29 přestupky zavinil smrt motorkáře, místo podmínky půjde do vězení

  16:35
Řidič motocyklu utrpěl při srážce nakladačem mezi Čehovicemi a Čelčicemi na...

Řidič motocyklu utrpěl při srážce nakladačem mezi Čehovicemi a Čelčicemi na Prostějovsku vážná zranění, na jejichž následky nakonec zemřel. (4. dubna 2025) | foto: HZS Olomouckého kraje

Řidič motocyklu utrpěl při srážce nakladačem mezi Čehovicemi a Čelčicemi na...
Řidič motocyklu utrpěl při srážce nakladačem mezi Čehovicemi a Čelčicemi na...
Řidič motocyklu utrpěl při srážce nakladačem mezi Čehovicemi a Čelčicemi na...
Řidič motocyklu utrpěl při srážce nakladačem mezi Čehovicemi a Čelčicemi na...
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Dával blinkr, ale podle soudů dostatečně nesledoval situaci za sebou. Když šofér nakladače Jan Zatloukal loni na jaře odbočil z hlavní silnice na polní cestu, narazil do jeho pracovního stroje řidič motocyklu, jenž ho právě začal předjíždět. Motorkář utrpěl těžká zranění a nakonec zemřel. Zatímco okresní soud viníka potrestal podmínkou, odvolací ho dnes poslal za mříže.

Nehoda se stala 4. dubna 2025 mezi Čehovicemi a Čelčicemi na Prostějovsku. Nakladač zkřížil motocyklistovi cestu a ten narazil do předního levého kola.

Motorka po střetu vylétla mimo silnici a její řidič utrpěl rozsáhlá zranění. Záchranná služba ho vrtulníkem přepravila do Fakultní nemocnice v Olomouci, kde podstoupil dlouhodobou intenzivní léčbu. Jeho stav se ale postupně zhoršoval a nakonec zemřel. Podle soudu na sepsi, která vznikla v přímé souvislosti s nehodou.

Zatloukal se hájil tím, že před odbočením použil směrovku a na odbočení vlevo měl dostatek času. „Zjevně jsem dával najevo znamení o změně směru jízdy a zároveň vyjel ke středové čáře, tudíž jsem vytvořil prostor k podjetí zprava,“ vysvětloval.

Soudy však dospěly k závěru, že nedbal potřebné opatrnosti a před odbočením se nepřesvědčil, co se za jeho strojem děje. Přestože ho předjížděl motocyklista jedoucí stejným směrem, pokračoval v odbočovacím manévru.

Podmínka k nápravě nestačí, řekl soud

Okresní soud Zatloukalovi za usmrcení z nedbalosti původně uložil 24 měsíců vězení s podmínečným odkladem na tři roky. Zároveň mu zakázal na čtyři roky řídit motorová vozidla. Proti verdiktu se však odvolala státní zástupkyně Eva Radvanová, jež požadovala přísnější potrestání.

„Je nutné zpřísnění uloženého trestu, minimálně stanovení delší zkušební doby v trestu odnětí svobody a uložení delšího trestu zákazu řízení motorových vozidel,“ uvedla dnes u brněnského krajského soudu.

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Ten její námitky částečně zohlednil a nakonec přistoupil k ještě výraznějšímu zpřísnění trestu. Zatloukala tak čeká 20 měsíců vězení, k tomu mu zůstal čtyřletý zákaz řízení.

Při rozhodování hrálo podle odvolacího soudu roli i řidičovo chování za volantem ilustrované tím, že doposud spáchal už 29 dopravních přestupků. Vzhledem k tomu by tak podle soudce nebylo možné očekávat, že by podmínka splnila svůj nápravný účel.

„Obžalovaný má v evidenční kartě řidiče 29 záznamů. Mezi nimi mimo jiné dvanáctkrát překročení rychlosti v obci, dvakrát mimo obec, čtyřikrát nerespektování dopravního či světelného značení. Ze všech těchto důvodů změnil odvolací soud způsob výkonu trestu na nepodmíněný,“ odůvodnil verdikt soudce Josef Teplý. Rozhodnutí je pravomocné.

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