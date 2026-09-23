Nehoda se stala 4. dubna 2025 mezi Čehovicemi a Čelčicemi na Prostějovsku. Nakladač zkřížil motocyklistovi cestu a ten narazil do předního levého kola.
Motorka po střetu vylétla mimo silnici a její řidič utrpěl rozsáhlá zranění. Záchranná služba ho vrtulníkem přepravila do Fakultní nemocnice v Olomouci, kde podstoupil dlouhodobou intenzivní léčbu. Jeho stav se ale postupně zhoršoval a nakonec zemřel. Podle soudu na sepsi, která vznikla v přímé souvislosti s nehodou.
Zatloukal se hájil tím, že před odbočením použil směrovku a na odbočení vlevo měl dostatek času. „Zjevně jsem dával najevo znamení o změně směru jízdy a zároveň vyjel ke středové čáře, tudíž jsem vytvořil prostor k podjetí zprava,“ vysvětloval.
Soudy však dospěly k závěru, že nedbal potřebné opatrnosti a před odbočením se nepřesvědčil, co se za jeho strojem děje. Přestože ho předjížděl motocyklista jedoucí stejným směrem, pokračoval v odbočovacím manévru.
Podmínka k nápravě nestačí, řekl soud
Okresní soud Zatloukalovi za usmrcení z nedbalosti původně uložil 24 měsíců vězení s podmínečným odkladem na tři roky. Zároveň mu zakázal na čtyři roky řídit motorová vozidla. Proti verdiktu se však odvolala státní zástupkyně Eva Radvanová, jež požadovala přísnější potrestání.
„Je nutné zpřísnění uloženého trestu, minimálně stanovení delší zkušební doby v trestu odnětí svobody a uložení delšího trestu zákazu řízení motorových vozidel,“ uvedla dnes u brněnského krajského soudu.
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Ten její námitky částečně zohlednil a nakonec přistoupil k ještě výraznějšímu zpřísnění trestu. Zatloukala tak čeká 20 měsíců vězení, k tomu mu zůstal čtyřletý zákaz řízení.
Při rozhodování hrálo podle odvolacího soudu roli i řidičovo chování za volantem ilustrované tím, že doposud spáchal už 29 dopravních přestupků. Vzhledem k tomu by tak podle soudce nebylo možné očekávat, že by podmínka splnila svůj nápravný účel.
„Obžalovaný má v evidenční kartě řidiče 29 záznamů. Mezi nimi mimo jiné dvanáctkrát překročení rychlosti v obci, dvakrát mimo obec, čtyřikrát nerespektování dopravního či světelného značení. Ze všech těchto důvodů změnil odvolací soud způsob výkonu trestu na nepodmíněný,“ odůvodnil verdikt soudce Josef Teplý. Rozhodnutí je pravomocné.