Nehoda se stala na silnici II. třídy číslo 435 ve směru z Nemilan do Olomouce. Stalo se tak čtyřicet minut po půlnoci 1. ledna.
„Čtyřiatřicetiletý řidič vozidla Subaru při odbočování vlevo havaroval a skončil s vozidlem na střeše. Nepřizpůsobil rychlost jízdy a na zasněžené vozovce vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do svodidel,“ shrnul policejní mluvčí Libor Hejtman.
Policisté zjistili, že muž řídil navíc pod vlivem alkoholu. „Přístroj řidiči naměřil zhruba 2,5 promile alkoholu v dechu,“ upřesnil mluvčí policistů. Poraněného řidiče převezli záchranáři do Fakultní nemocnice Olomouc a na místě přišel o řidičský průkaz.
„Policisté odhadli škodu na celkem 150 tisíc korun,“ doplnil Hejtman.