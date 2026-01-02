Řidič nezvládl po silvestrovské oslavě jízdu na sněhu, auto převrátil na střechu

Autor:
  10:35
Bujarou silvestrovskou noc prožil čtyřiadvacetiletý mladík, který se krátce po půlnočním přípitku rozhodl sednout za volant auta. To se mu vymstilo, na silnici mezi Olomoucí a Nemilany nezvládl řízení na sněhu a při odbočování skončil mimo cestu s autem na střeše. Muž na místě přišel o řidičský průkaz, nadýchal totiž 2,5 promile.
Muž po silvestrovských oslavách sedl za volant, s autem skončil na střeše. (1....

Muž po silvestrovských oslavách sedl za volant, s autem skončil na střeše. (1. ledna 2026) | foto: HZS Olomouckého kraje

Muž po silvestrovských oslavách sedl za volant, s autem skončil na střeše. (1....
Muž po silvestrovských oslavách sedl za volant, s autem skončil na střeše. (1....
Muž po silvestrovských oslavách sedl za volant, s autem skončil na střeše. (1....
Muž po silvestrovských oslavách sedl za volant, s autem skončil na střeše. (1....
5 fotografií

Nehoda se stala na silnici II. třídy číslo 435 ve směru z Nemilan do Olomouce. Stalo se tak čtyřicet minut po půlnoci 1. ledna.

„Čtyřiatřicetiletý řidič vozidla Subaru při odbočování vlevo havaroval a skončil s vozidlem na střeše. Nepřizpůsobil rychlost jízdy a na zasněžené vozovce vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do svodidel,“ shrnul policejní mluvčí Libor Hejtman.

Auto na D35 zůstalo zaklíněné ve srázu. Rodina čekala na pomoc několik hodin

Policisté zjistili, že muž řídil navíc pod vlivem alkoholu. „Přístroj řidiči naměřil zhruba 2,5 promile alkoholu v dechu,“ upřesnil mluvčí policistů. Poraněného řidiče převezli záchranáři do Fakultní nemocnice Olomouc a na místě přišel o řidičský průkaz.

„Policisté odhadli škodu na celkem 150 tisíc korun,“ doplnil Hejtman.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel „král českých exekutorů“ Tomáš Vrána. Bylo mu 63 let

JUDr. Tomáš Vrána

Ve věku 63 let zemřel někdejší známý přerovský exekutor Tomáš Vrána. Významná postava českých exekucí skončila v byznysu před zhruba deseti lety po tlaku veřejnosti.

Auto na D35 zůstalo zaklíněné ve srázu. Rodina čekala na pomoc několik hodin

Havarované auto na dálnici D35 u Olomouce. (31. prosince 2025)

Několik hodin čekala na záchranu čtyřčlenná rodina včetně dvou dětí, která havarovala s osobním autem na D35 u Olomouce. Vůz sjel ze srázu k pilíři mostu a ze silnice nebyl vidět. Nehodu svědci...

Prodavačky nestíhají rovnat zboží, stojí se fronty v mrazu. Populární Lidl Outlet končí

Premium
Lidé brali v předposlední den provozu prodejnu Lidl Outlet útokem. Plné košíky...

Byl tu před Vánoci nakoupit dětem a vnoučatům dárky, zamířil sem i v úterý, aby se se svou oblíbenou prodejnou plnou extra slev rozloučil. Lidl Outlet totiž ve středu 31. prosince zavře a řetězec...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Jako tlak na obnovu těžby. Geolog zpochybnil odhad zásob zlata na Jesenicku

Premium
Jan Kotris (na snímku) ze státního podniku Diamo ukazuje na propadlinu štoly u...

Geolog Jan Kotris roky pracoval pro Diamo. Za silně nadsazené označuje údaje tohoto státního podniku odhadující množství zlata a dalších kovů v ložisku u Zlatých Hor na Jesenicku. Státní podnik si...

1. ledna 2026

Nehoda dvou nákladních vozidel uzavřela dálnici D1 ve směru na Olomouc

ilustrační snímek

Havárie dvou nákladních vozidel komplikuje provoz na 304. kilometru dálnice D1 ve směru z Ostravy na Olomouc, a to mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Provoz se podařilo obnovit po 21:00. Nehody se...

31. prosince 2025  20:35

Auto na D35 zůstalo zaklíněné ve srázu. Rodina čekala na pomoc několik hodin

Havarované auto na dálnici D35 u Olomouce. (31. prosince 2025)

Několik hodin čekala na záchranu čtyřčlenná rodina včetně dvou dětí, která havarovala s osobním autem na D35 u Olomouce. Vůz sjel ze srázu k pilíři mostu a ze silnice nebyl vidět. Nehodu svědci...

31. prosince 2025  15:56

Vysoký počet vražd, benzenová pohroma. Co podstatného přinesl končící rok 2025?

Hasiči zasahují v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde z poškozené...

Benzenová katastrofa, krajské volby či velkolepá modernizace elektrárny na Dlouhých stráních. Vzpomínáte na významné události roku 2025? Redakce iDNES.cz přináší přehled toho nejdůležitějšího a...

31. prosince 2025  7:59

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

30. prosince 2025  21:31

Skok do ledové vody, operace a naříkající samice. Nadšenec popsal záchranu labutě

Tomáš Oplocký zachraňuje labutě dlouhé roky.

Volnočasové koníčky jsou různé. Populární, nevšední, dlouhotrvající, chvilkové. Ale zachraňování labutí? Přesně tím tráví volný čas Tomáš Oplocký z Prostějovska, amatérský ornitolog a kroužkovatel...

30. prosince 2025  15:59

Prodavačky nestíhají rovnat zboží, stojí se fronty v mrazu. Populární Lidl Outlet končí

Premium
Lidé brali v předposlední den provozu prodejnu Lidl Outlet útokem. Plné košíky...

Byl tu před Vánoci nakoupit dětem a vnoučatům dárky, zamířil sem i v úterý, aby se se svou oblíbenou prodejnou plnou extra slev rozloučil. Lidl Outlet totiž ve středu 31. prosince zavře a řetězec...

30. prosince 2025

Muž přebíhal za tmy dálnici na Olomoucku a srazil ho kamion, na místě zemřel

Havarovaný kamion na silnici u Benešova. (5. února 2025)

Třiatřicetiletý muž zemřel na dálnici D35 u Přáslavic na Olomoucku po střetu s nákladním vozem. Tragická nehoda se stala v pondělí večer ve chvíli, kdy muž přebíhal dálnici. Za prosinec je to druhá...

30. prosince 2025  12:50

Sigma znovu loví na Balkáně, přestup Krivaka odtajnil prezident Lokomotivy

Fabijan Krivak slaví gól v dresu Lokomotivy Záhřeb, odkud míří do Sigmy Olomouc.

V létě se fotbalová Sigma s novými majiteli v zádech pustila do velkých přestupových dostihů, utratila přes sto milionů korun. V aktuálním zimním přestupovém období je znovu připravena investovat...

30. prosince 2025  10:37,  aktualizováno  11:40

Teploty na lyžování? Ideální, jenže skiareálům schází voda pro sněžná děla

Na Dolní Moravě se lyžuje, jiné resorty musely zůstat přes svátky zavřené.

Vánoce a přelom roku patří mezi vrcholy zimní sezony, letos ovšem čelí lyžařská střediska v Olomouckém kraji problémům. Mít dostatek zasněžovacích děl a další techniky pro výrobu technického sněhu je...

30. prosince 2025

Vítězové roku 2025: Nový rektor, nejmenší mimino historie i oživlý kanonýr Sigmy

Slavnostní inaugurace rektora Univerzity Palackého v Olomouci (UP) Michaela...

Nová tvář Univerzity Palackého Michael Kohajda opustil Poslaneckou sněmovnu, kde naopak pokračuje hejtman a skokan voleb Ladislav Okleštěk. Silným příběhem je záchrana drobného novorozence. Pro...

29. prosince 2025  15:59

Auto se při nehodě skutálelo ze svahu, nepřipoutaná žena vypadla ven

Řidič nezvládl námrazu a s autem se zřítil ze svahu. (27. prosince 2025)

O důležitosti bezpečnostních pásů se přesvědčili účastníci sobotní dopravní nehody na Šumpersku. Po půl osmé večer padesátiletý řidič nezvládl jízdu na namrzlé silnici a s autem značky Renault Kangoo...

29. prosince 2025  12:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.