Vážná nehoda dvou aut na Olomoucku si vyžádala život člověka. Zraněných je sedm

Autor: ,
  20:48aktualizováno  21:47
Srážku dvou osobních aut na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku v sobotu večer nepřežil jeden člověk. Dalších sedm lidí utrpělo zranění. Vyplývá to z vyjádření krajských záchranářů a hasičů na síti X. Silnice II/365 zůstává kvůli odstraňování následků havárie a zjišťování jejích příčin uzavřena, motoristé musejí využívat objízdnou trasu.
Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se v sobotu večer srazila dvě...

Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se v sobotu večer srazila dvě osobní auta. Nehoda si vyžádala osm zraněných. | foto: Hasiči Olomouc/ X

Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se v sobotu večer srazila dvě...
Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se v sobotu večer srazila dvě...
Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se v sobotu večer srazila dvě...
Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se v sobotu večer srazila dvě...
5 fotografií

Hasiči a záchranáři po nehodě uvedli, že si vyžádala osm zraněných, z toho čtyři těžce. Jeden ze zraněných později následně způsobeným zraněním podlehl. „Aktuálně můžeme potvrdit, že i přes veškerou práci záchranářů a lékařů jeden z pacientů nehodu bohužel nepřežil,“ uvedla záchranná služba.

Vážná nehoda se stala okolo 19:00. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Někteří lidé zůstali po nehodě v havarovaném vozidle uvěznění.

„Za pomoci hydraulických rozpínáků jsme rozevřeli prostor pod přístrojovou deskou a vyprostili dvě osoby. Dále jsme ustřihli zadní dveře, B sloupky a vytáhli další dvě osoby na páteřní desce a předali je ZZS (zdravotnické záchranné službě),“ uvedl Koláček.

Senior v osobáku se v protisměru čelně srazil se sanitkou, převážela pacienty

Těžce zraněné pacienty zdravotníci převedli na umělou plicní ventilaci. Další čtyři lidé utrpěli lehčí zranění, mezi nimi zlomení končetin, řezné rány nebo otřes mozku. Záchranáři převezli zraněné na traumacentrum olomoucké fakultní nemocnice.

Policisté odklánějí dopravu na objízdnou trasu. Neprůjezdný úsek lze podle informací zveřejněných na webových stránkách policie objet přes Břuchotín. Omezení patrně potrvá do nočních hodin. Hasiči na místě nehody zajistili stabilizaci vraků vozidel, protipožární opatření a zabránili také případnému dalšímu úniku provozních kapalin. Obstarali i úklid vozovky.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

Řidič na Hané natočil meteor, který pročísl noční oblohu. Astronomové ho pak překvapili

Uničovský bolid letěl do Maďarska, z úlomku komety velikosti pěsti nezbyde nic

Jasný meteor, známý jako bolid, protkl moravskou oblohu dnes nad ránem. Tomáši Molíkovi se jej ráno při cestě z Uničova na Olomouc podařilo zachytit kamerou za čelním sklem svého auta. „Na kameře to...

Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru

Lipník nad Bečvou. Vyfoceno 29. září 2024.

Kvůli nedělní krádeži kabelů na koridoru v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku budou i v pondělí přetrvávat komplikace v železniční dopravě. Provoz byl kvůli incidentu mezi Lipníkem nad Bečvou a...

Noah - Olomouc 1:2, před poločasem rozhodl Sylla. Hosté slaví první vítězství

Daniel Vašulín hlavičkuje v pokutovém území Noahu.

Olomoučtí fotbalisté se dočkali ve třetím kole hlavní fáze Konferenční ligy prvního vítězství v soutěži. Na půdě arménského FC Noah zvítězili 2:1. Brankami v prvním poločase se o to zasloužili...

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve...

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...

Vážná nehoda dvou aut na Olomoucku si vyžádala život člověka. Zraněných je sedm

Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se v sobotu večer srazila dvě...

Srážku dvou osobních aut na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku v sobotu večer nepřežil jeden člověk. Dalších sedm lidí utrpělo zranění. Vyplývá to z vyjádření krajských záchranářů a hasičů na...

8. listopadu 2025  20:48,  aktualizováno  21:47

ŘSD do prosince vymění porušený mostní závěr na I/35 vedoucí Olomoucí

Jednu z nejvíce vytížených komunikací v Olomouckém kraji – silnici I/35 čeká...

Důležitá silnice I/35 ve Velkomoravské ulici v Olomouci, kterou projede tisíce aut denně, přišla kvůli opravám mostu o jeden jízdní pruh. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vyměňuje poškozený závěr...

8. listopadu 2025  7:22

Řidič na Hané natočil meteor, který pročísl noční oblohu. Astronomové ho pak překvapili

Uničovský bolid letěl do Maďarska, z úlomku komety velikosti pěsti nezbyde nic

Jasný meteor, známý jako bolid, protkl moravskou oblohu dnes nad ránem. Tomáši Molíkovi se jej ráno při cestě z Uničova na Olomouc podařilo zachytit kamerou za čelním sklem svého auta. „Na kameře to...

7. listopadu 2025  16:01

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

7. listopadu 2025  15:07

Jsem hrdá, jak to zvládá, říká matka hocha, kterého v Bostonu čeká důležitá operace

Čtyřletý Kubík Kouřílek z Mrskles na Olomoucku je v Bostonské nemocnici před...

Malý Kubík z Mrskles na Olomoucku, který trpí vzácným onemocněním cév a kvůli vysokému tlaku mu hrozí infarkt, statečně zvládá na klinice v Bostonu všechna vyšetření. Je to nezbytná příprava na...

7. listopadu 2025  13:15

Po vandalovi zůstala spoušť. Co k tomu střízlivého muže vedlo, ptá se policie

Zadržený pachatel v Jeseníku poškodil více než desítku aut i několik vchodů...

Čtvrteční procházku městem si čtyřiadvacetiletý mladík v Jeseníku bude zřejmě dlouho vyčítat. Střízlivý, přesto velmi agresivní muž poničil více než deset zaparkovaných aut v Tylově ulici. Policisté...

7. listopadu 2025  12:01

Díky wellbeingu máme lepší vztahy. V Prostějově se studenti učí mít se rádi

Ředitel školy Marek Moudrý a garantka projektu Pečuj o sebe a proděkanka...

Na prostějovské střední škole zavedli výuku wellbeingu. Studenti se učí pracovat se stresem, nastavovat si hranice a zvládat své emoce. „Věnujeme se také tématům, která naše žáky a žákyně pálí a o...

7. listopadu 2025  11:01

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Malý Štokr, lokomotiva U57.001, ve stanici Osoblaha je připraven k jízdě do...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  7. 11. 8:59

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech zase hrají v Evropě. Jak se Sigmě v ligové fázi Konferenční ligy daří, jaké má soupeře, termíny zápasů i kde je můžete sledovat najdete v průběžně aktualizovaném...

20. října 2025  13:50,  aktualizováno  6. 11. 22:03

Noah - Olomouc 1:2, před poločasem rozhodl Sylla. Hosté slaví první vítězství

Daniel Vašulín hlavičkuje v pokutovém území Noahu.

Olomoučtí fotbalisté se dočkali ve třetím kole hlavní fáze Konferenční ligy prvního vítězství v soutěži. Na půdě arménského FC Noah zvítězili 2:1. Brankami v prvním poločase se o to zasloužili...

6. listopadu 2025,  aktualizováno  21:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pod Zlatými Horami leží zlato za třicet miliard, vytěžit však půjde jen polovina

U Zlatých Hor mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi patřila k...

Ložisko v okolí Zlatých Hor na Jesenicku podle výsledků nového průzkumu skrývá geologické zásoby skoro 11 tun zlata, což je několikanásobně více, než udávaly původní propočty. Aktuální hodnota...

6. listopadu 2025  15:45

Archeologové objevili pod trasou budoucí dálnice D55 pozůstatky pravěkých vesnic

Pazourek a bronzová spirála mohylové kultury ze střední doby bronzové asi 15...

Pozůstatky několika pravěkých osad, ale i významné nálezy staré až 7 tisíc let objevili archeologové při výzkumu před stavbou dálnice D55 mezi Kokory a Přerovem. Výzkumníci nalezli nejen pazourky a...

6. listopadu 2025  14:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.