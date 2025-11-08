Vážná nehoda dvou aut na Olomoucku si vyžádala život člověka. Zraněných je sedm

Hasiči a záchranáři po nehodě uvedli, že si vyžádala osm zraněných, z toho čtyři těžce. Jeden ze zraněných později následně způsobeným zraněním podlehl. „Aktuálně můžeme potvrdit, že i přes veškerou práci záchranářů a lékařů jeden z pacientů nehodu bohužel nepřežil,“ uvedla záchranná služba.
Vážná nehoda se stala okolo 19:00. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Někteří lidé zůstali po nehodě v havarovaném vozidle uvěznění.
„Za pomoci hydraulických rozpínáků jsme rozevřeli prostor pod přístrojovou deskou a vyprostili dvě osoby. Dále jsme ustřihli zadní dveře, B sloupky a vytáhli další dvě osoby na páteřní desce a předali je ZZS (zdravotnické záchranné službě),“ uvedl Koláček.
|
Senior v osobáku se v protisměru čelně srazil se sanitkou, převážela pacienty
Těžce zraněné pacienty zdravotníci převedli na umělou plicní ventilaci. Další čtyři lidé utrpěli lehčí zranění, mezi nimi zlomení končetin, řezné rány nebo otřes mozku. Záchranáři převezli zraněné na traumacentrum olomoucké fakultní nemocnice.
Policisté odklánějí dopravu na objízdnou trasu. Neprůjezdný úsek lze podle informací zveřejněných na webových stránkách policie objet přes Břuchotín. Omezení patrně potrvá do nočních hodin. Hasiči na místě nehody zajistili stabilizaci vraků vozidel, protipožární opatření a zabránili také případnému dalšímu úniku provozních kapalin. Obstarali i úklid vozovky.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz