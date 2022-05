Přistižený zloděj při vloupání zardousil seniorku, u soudu dostal 18,5 roku

Tělo ženy objevila policejní hlídka, když přijela prověřit oznámení o vloupání do jejího domu. Muž bydlel v sousedství. Valha byl souzen za vraždu spáchanou zvlášť trýznivým způsobem, hrozilo mu 15 let až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Muž dnes prohlásil vinu, soud jeho prohlášení přijal.

Případ je z noci na 28. července, kdy se Valha vloupal do domu seniorky. Nejprve prohledal komodu v přízemí, poté vyšel do patra a postupně prohledal kuchyň a ložnici.

„Žena ho přistihla a řekla, že ho zná a zavolá policii,“ uvedl žalobce Jindřich Pazdera. Ve chvíli, kdy se seniorka otočila, ji Valha zezadu chytil a povalil na postel, kde ji zalehl. Poté, co žena křičela a volala o pomoc, jí omotal kolem krku šátek a druhou rukou jí přikrýval ústa, aby nekřičela. Dusil jí tak až do chvíle, než přestala dýchat - bezprostřední příčinou bylo udušení, doplnil žalobce.

Valha poté prohledával dům dál až do doby, než byl vyrušen domovním zvonkem. Podle policie ho vyrušil syn oběti, kterého lomoz probudil. Zloděj z domu utekl a ukryl se v sousedním neobydleném domě, kde ho policisté odpoledne zadrželi.

Krátce předtím si muž podřezal žíly, zřejmě kvůli své bezvýchodné situaci. Byl proto převezen k ošetření do Fakultní nemocnice Olomouc a poté umístěn do policejní cely, uvedl po zadržení pachatele šéf olomoucké kriminálky Jan Lisický. O sebevraždu se pokusil i ve vazbě, vyplynulo dnes z jednání u soudu.

Valha byl v minulosti jedenáctkrát souzen především za majetkovou trestnou činnost, ve vězení byl třikrát a poslední čtrnáctiměsíční trest za krádež vykonal dva roky před vraždou.