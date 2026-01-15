„Spolu se skvělou komunikací to byl důvod, proč jsem se pro Hanušovice rozhodla,“ svěřila se zubní lékařka Hana Kupková. Vybavení měla vlastní.
Pacienti se mohli hlásit od nového roku, krátce poté si ale roztrpčeně stěžovali, že evidence je plná. „Bohužel už je kapacita naplněná a nyní nebereme nové pacienty,“ stojí v oznámení na dveřích ordinace.
„S paní doktorkou jsme se domluvili, že přednost při registraci dostanou lidé z Hanušovic. Je to fér, protože radnice do nové ordinace investovala. Jde o peníze, které jsou z daní těch, kteří tu bydlí a tady je platí,“ odůvodnil starosta Hanušovic Marek Kostka (nez. ) ve zpravodaji.
„I když se možná v první etapě registrací nedostane na všechny, časem se kapacity uvolní,“ přislíbil. Radnice počítá s tím, že do budoucna by měl ve městě pracovat také dentální hygienik, a prostory proto připravila i pro něj.
Minulý čtvrtek otevřela zubní ordinace sloužící jako pohotovost ve vedlejším Jindřichově. Zatím bude mít otevřeno jednou týdně od 8. 30 do 15.30. „Ordinace je určena především k ošetření akutních stavů, jako jsou bolesti, otoky, úrazy, a to bez nutnosti objednání,“ informoval obecní úřad na sociální síti s tím, že obyvatele Jindřichova ošetří zubařka přednostně.
Horší dostupnost nejen zubařů je na severu kraje dlouhodobým tématem. Jeseník například předloni poprvé rozdělil téměř milion korun lékařům na podporu vybavení ordinací. Mohlo to být až sto tisíc korun na jednu.
„I když je otázka zdravotní péče primárně v gesci státu a kraje, i my jako město se snažíme aktivně podporovat zdravotnictví v našem regionu, protože dostupná a kvalitní péče je pro nás prioritou,“ shrnula starostka Jeseníku a poslankyně Zdeňka Blišťanová (TOP 09).
Upřesnila, že jde mimo jiné o pomoc lékařům například zprostředkováním ubytování, podporu studentů medicíny připravovanými příspěvky nebo spolupráci se zdravotnickými zařízeními. Takto se podařilo dostat do města kardiologa.
Motivace ve statisících
Stejný cíl jako obce na periferii mají i větší města kraje, finanční motivaci nabízí už několik let třeba Přerov. Loni mohli žadatelé získat až 600 tisíc korun na zřízení nové lékařské praxe nebo rozšíření či personální posílení, případně převzetí pacientů novým doktorem. Týkalo se to lékařů pro dospělé i děti a zubních lékařů.
Příležitost využil jeden praktik, jenž převzal ordinaci po kolegovi, který odešel do penze. Za to má ve městě ordinovat minimálně čtyři roky v rozsahu alespoň 25 hodin týdně rozložených do čtyř pracovních dnů.
Stejnou částku Přerov poslal loni formou individuální dotace i na zřízení zubní ordinace a předloni i na rozšíření ordinace praktika.
Stipendia pro studenty
Přerov má i stipendijní program na podporu budoucích zubních lékařů, a to pro studenty 4. a 5. ročníků. „Stipendisty jsme schopni podpořit na kterékoli fakultě v Česku se závazkem čtyř let výkonu služby,“ řekl na prosincovém zastupitelstvu Přerova náměstek primátora pro zdravotnictví Vladimír Lichnovský (ANO).
„Musejí mít smlouvu minimálně se třemi pojišťovnami a zároveň registrovat pacienty. Poskytneme jim buď 300, nebo 600 tisíc, podle toho, zda se jedná o čtvrťáka, nebo páťáka,“ vysvětlil Lichnovský. Nejde sice o malé částky, ovšem Přerovu se vyplácejí. Dva absolventi už ve městě pracují a další budou letos končit studia.
Podobně postupuje například Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která nabízí od roku 2023 v místech se zhoršenou dostupností zdravotních služeb bonusy několik set tisíc korun za otevření nové ordinace praktikům, pediatrům a stomatologům.
Přilepšit si mohou i ti, kdo rozšíří ordinační hodiny a zaregistrují nové pacienty. V kraji to loni pomohlo k jedné nové ordinaci zubního, praktického a jedné dětskéského lékaře. Stomatolog se „nechytil“ žádný.
Finanční podporu má pro tento rok připravenou i hejtmanství. Na dotace pro lékaře plánuje vyčlenit pět milionů korun. I kraj zavede stipendia pro studenty zubního lékařství. Budou moci získat až 300 tisíc korun, pokud se zavážou ordinovat v místech, kde je zubařů málo.
Za lékaře v penzi není náhrada
Kraj podpoří provoz ordinací v oblasti Hanušovic, Javorníku, Jeseníku, Konice, Zábřehu, Zlatých Hor a Moravského Berouna. V těchto regionech je podle hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO) dostupnost lékařů ve srovnání s hustěji osídlenými částmi kraje výrazně horší.
Problém tam podle něj vznikl i kvůli tomu, že část starších lékařů odešla do důchodu a na jejich místa nenastoupili mladší kolegové. Ti totiž dávají přednost větším městům, kde mají zajištěný dostatek pacientů.
Česká stomatologická komora stipendia podporuje, u podpořených praxí však varuje před nekvalitním personálem. „Pokud se nějaká ordinace silně dotuje, donutí zkrachovat zubní lékaře v okolí a situace se zhoršuje,“ podotkl šéf komory Roman Šmucler. Sám podle svých slov několik zubařů na sever kraje sehnal.