Sestry, policisté, řidiči. V klíčových profesích se nedaří naplnit stavy

Dlouhodobým problémem je v regionu stejně jako ve zbytku Česka například nedostatek zdravotnických pracovníků. Shání je i Fakultní nemocnice Olomouc, které chybí třeba zdravotní sestry či bratři.

„Jedním z důvodů nedostatku odborného zdravotnického personálu na trhu práce je nízký počet absolventů vzdělávacích zařízení se zdravotnickým zaměřením,“ podotkl mluvčí Adam Fritscher.

V případě lékařských profesí si nemocnice pomáhá absolventským programem, který ji propojuje s olomouckou lékařskou fakultou.

„Ročně se nám daří přijmout třicet až čtyřicet mladých lékařů. Složitější je samozřejmě nábor na pozice lékařů se specializací v určitých oborech,“ shrnul Fritscher.

Zdravotnický personál shání i nemocnice v Přerově, chybí také na tamních soukromých klinikách a podobné je to i v Prostějově a dalších městech. Žádaní jsou dále dentisté nebo lékárníci, a to především v okrajových oblastech kraje, jako je Jesenicko.

O práci u policie zájem je, sítem jsou testy

Nedostatek je také sociálních pracovníků v domovech důchodců, alzheimercentrech, ale i na úřadech práce. Chybí taktéž doručovatelé či kurýři u České pošty a nové lidi neustále hledá rovněž Policie ČR.

„Policisté chybí, ale není to nic mimořádného. Odchází do civilu nebo přechází do jiných krajů a útvarů, takže ročně musíme získat zhruba 160 až 200 nových lidí,“ nastínila mluvčí krajského policejního ředitelství Jitka Dolejšová.

Policie navíc početní stavy průběžně navyšuje v reakci na nové formy kriminality například v kyberprostoru, a také v souvislosti s děním v Evropě týkajícím se mimo jiné migrace nebo extremismu.

„V roce 2010 při vzniku krajského ředitelství sloužilo v kraji 1 752 policistů, nyní je jich 1 896. Není to tedy tak, že by policie nemohla plnit své povinnosti, jen průběžně doplňuje stavy,“ ubezpečila Dolejšová.

Místa se podle ní nedaří zcela zaplnit i kvůli vysoké náročnosti přijímacích testů.

„Máme hodně uchazečů, ale málo z nich je úspěšných,“ vysvětlila mluvčí.

Kromě policistů je poptávka i po strážných do věznic, konkrétně olomoucké vazební či věznice Mírov.

Dopravci hledají řidiče neustále

Téměř nikdy nekončící shánění nových zaměstnanců řeší též dopravní společnosti. Například Arriva by v současnosti potřebovala zhruba desítku řidičů.

„Pro zajištění provozu máme v tuto chvíli potřebný počet lidí, což se ale může třeba kvůli vyšší nemocnosti ze dne na den změnit,“ konstatoval mluvčí Jan Holub.

Nedostatek hlásí i Vojtila Trans a ředitel Marek Hal potvrzuje, že jde o dlouhodobý trend.

„Za covidu byla omezena zájezdová doprava, takže řidičů bylo v tu dobu tak akorát, ale nyní je situace už opět špatná,“ sdělil.

Zaměstnance shání také firma FTL, pro dálkové autobusy mezi Olomoucí a Brnem rovněž RegioJet a též Dopravní podnik města Olomouce, který musí vypravovat i tramvaje.

„V současnosti nemáme akutní nedostatek řidičů, takže nemusíme přistupovat k omezení provozu, ale dlouholetí zaměstnanci průběžně odcházejí do penze, proto musíme stavy pravidelně doplňovat,“ uvedla mluvčí podniku Anna Sýkorová.

Víc řidičů by měly vychovávat školy, zní z oboru

Dopravci se většinou snaží nalákat zaměstnance na náborové příspěvky a stabilitu v nejisté době. Dalším argumentem je uhrazení nákladů na získání řidičského průkazu pro skupinu D, který opravňuje k řízení vozů s více než osmi sedadly, tedy i autobusů.

„V Česku chybí učňovský nebo studijní obor, který by vychovával profesionální řidiče a připravoval je na budoucí povolání. Snažíme se proto nové řidiče podporovat a vychovávat vlastními silami,“ podotkl mluvčí Arrivy Holub.

Velmi podobně jsou na tom v regionu taktéž České dráhy, které neustále shání nové strojvedoucí a vlakvedoucí.

Podle mluvčího Hospodářské komory České republiky Miroslava Dira byl ve většině zmíněných profesí nedostatek pracovníků už před pandemií koronaviru. Třeba sektor silniční dopravy dlouhodobě trpí tím, že se rozvíjí rychleji, než přicházejí noví řidiči.

„Absence systémové výchovy mladých odborníků v tomto oboru pak často nutí dopravní společnosti k náboru zaměstnanců ze zahraničí,“ upozornil Diro.