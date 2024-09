České pivo je plné, hořkost kulatá a voní po chmelu, říká úspěšná sládková

Sládková z přerovského pivovaru Zubr patří k několika málo ženám v této profesi v zemi. Přitom původně se pivovarnictví věnovat nechtěla. „Nebyl to zrovna sen osmnáctileté dívky spojit pracovní kariéru s pivovarem, i když jsem chodila do Zubru na brigádu, protože jsem bydlela nedaleko. Ale že bych se jednou živila prací v pivovaru, mě nikdy nenapadlo,“ přiznává Nataša Rousková.

Čím jste původně chtěla být a co rozhodlo, že se budete věnovat pivovarnictví?

Byla to souhra náhod. Neměla jsem nikoho z příbuzných v pivovarnictví, dokonce ani doma nebyl nikdo vášnivý pivař. Po gymnáziu jsem nastoupila na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Plánovala jsem, že bych se chtěla věnovat pěsticí kosmetice. Strašně mě bavily parfémy. Říkala jsem si, že bych se mohla dostat i na stáž do zahraničí, kde jsou parfémy doma. V druhém ročníku jsme ale měli stáže na různých katedrách a shodou okolností byla poslední na katedře kvasných procesů a biotechnologií, kde bylo také pivovarnictví. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo. Byli tam senzační lidé, katedru vedla profesorka Basařová, která byla v pivovarnictví velký pojem. Nebyla žádný teoretik, a navíc uměla své znalosti skvěle předávat. Byla zapálená do pivovarnictví a přenesla to i na mě. Uvědomila jsem si, jakou má pivo tradici. Tak jsem si řekla, proč bych jezdila studovat parfémy do zahraničí, když české pivo je světový fenomén? Proč bych vlastně nestudovala pivo?