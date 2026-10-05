„Vše je slavnostnější a některé scény mě dojímají víc, než je zdrávo. Třeba scéna, kdy zpívám Utiš svůj pláč, Argentino a dav i celé publikum mi mává a tleská, to je neskutečná nádhera,“ svěřuje se Natálie Tichánková. Rockový muzikál v režii Marka Davida patří mezi nejnavštěvovanější tituly Moravského divadla a v Olomouci ji viděly už tisíce diváků.
Vloni jste na ni byla nominována, letos už to „cinklo“. Jaký je to pocit získat Thálii?
Je to neskutečně krásný pocit a myslím, že mi to stále ještě nedošlo. Až se tak stane, budu hodně plakat…
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Nebylo to ocenění jenom pro vás, za celé Moravské divadlo Olomouc bylo sedm nominací a za rockový muzikál Evitu hned čtyři. Co tomu říkáte?
Je to důkazem toho, že v Olomouci vznikl takový náš olomoucko-argentinský zázrak. Celá inscenace i všichni lidé, kteří se na ní podíleli a nechali na ní svou píli i pot, si toto ocenění plně a právem zaslouží.
Vám osobně, jak se nyní bude zpívat a hrát s tak prestižním oceněním? Kromě dojetí, přijde na jevišti třeba i větší jistota?
Jistota úplně nevím, spíš věřím, že mi Thálie přinese spoustu dalších krásných rolí, které třeba povedou k dalším úspěchům. (smích) Teď vážně, ceny si moc vážím, ale že by mě nějak osobnostně změnila, to si nemyslím. Jsem za ni nesmírně vděčná. Tím spíš, že jsem letos u divadla celých dvacet let, a vnímám to jako symbolické ocenění celé mojí dosavadní práce. Thálie mi možná přidala na kuráži jít dál, makat na sobě. Je to pro mě takové popostrčení…
Vzpomenete si na okamžik, kdy jste se dozvěděla, že se v Olomouci bude hrát Evita a ztvárníte hlavní roli? Co vám proběhlo hlavou?
Přiznám se, že jsem v té době znala jen píseň Utiš svůj pláč, Argentino a You Must Love Me od Madonny a neviděla jsem žádnou inscenaci ani film. A platí to vlastně dodnes. Tohle je ryze moje Evita, tak jak ji cítím, jak jsem si ji načetla a jak vnímám postavu Evy Perón.
A jak ji vnímáte? Postava Evy Perónové je rozporuplná…
Možná ano, ale kdo ví, jaká vlastně byla. Já ji chtěla ukázat i z té lidské stránky, protože žádná osobnost není jenom černá, nebo jenom bílá. Vím, že jsou buď zastánci, kteří Evu Perón vidí jako modlu, a pak jsou tací, kteří ji upřímně nenávidí. Jenže jak můžeme vědět, co její jednání ovlivnilo, co ji vedlo a směřovalo na cestu, po které šla… Já se snažila ztvárnit Evu Perónovou jako ženu, která si jde sice tvrdě za svým, ale současně má svou křehkost a lidskost. Tak ji vnímám.
Vy jste už v počátku zkoušení tohoto muzikálu říkala, že za něj přivezete Thálii. Jak jste to věděla?
Já to myslela v žertu. Když jsem šéfovi souboru opery a operety Jiřímu Přibylovi na premiéře Evity říkala, že mu tu Thálii dovezu, byla to nadsázka. Ale je pravda, že jak jsem si roli postupně studovala a začala ji vnímat, cítila jsem, že mi hrozně sedí. Vše plynulo a přirozeně do sebe zapadlo, bez jakéhokoliv násilí.
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Natálie Tichánková vystoupala na muzikálový Olymp. Získala Thálii za Evitu
I porota ocenila, že rozporuplné hrdinky jsou vaší doménou, přihlédla i k roli Dolly Leviové v muzikálu Hello, Dolly! Vnímáte to také tak?
Víte, já jsem emoční herec. I když se snažím dát do role trochu rozumu, aby mě to úplně nezničilo a nezabilo, všechny své role prožívám srdcem. A pak také každý večer hraji svou Evitu trochu jinak, podle svého rozpoložení. Ale vždycky naplno a vždycky srdcem. Jinak to ani neumím.
Někde jsem četla, že vaší vysněnou rolí je hraběnka Bathory. Stále to platí?
Víte, jak tak o tom přemýšlím, nemám svou vysněnou roli. Herecké příležitosti přijímám, jak plynou, a také Evita přišla tak trochu jako rána z čistého nebe. Ta Bathory se váže k roku 2013, kdy jsem v Národním divadle byla u toho, když má učitelka zpěvu Lucie Bergerová získala Cenu Thálii za roli Ažběty Báthoryové v muzikálu Báthoryčka. Teď v sobotu, když jsem Thálii získala já za Evitu, byla u toho se mnou. Objala mě s tím, že se kruh uzavřel. Nesmírně mě to dojalo.
Hodně času věnujete také kapele, loni vám vyšla druhá deska. Jak se vám daří skloubit život zpěvačky a herečky?
Je to náročné, můj přítel by mohl vyprávět. (smích) Aktivit mám skutečně hodně. Ale vždycky říkám, že když člověk dělá, co ho baví, dělá to srdcem, tak pak nemá kam minout. Takže ačkoliv je to časově náročné, má práce je můj koníček a jsem za to nesmírně ráda.
Když nejste na jevišti, jak vlastně relaxujete?
Kromě kapely ráda hraji golf, chodím do lesa a miluji hory. Ne že bych byla nějaký introvert, naopak, jsem velice společenský člověk. Ale být někde sama se sebou v tichu, a k tomu mlčení si užít třeba wellness, to je krásný dobíječ energie.
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22. ledna 2026