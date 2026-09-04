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Vyhlédnuté hochy zmlátí i do bezvědomí. Zábavový gang děsí Olomoucko

Lenka Muzikantová
  11:44
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ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Série nezvykle surových útoků otřásla o předposledním prázdninovém víkendu Náměští na Hané na Olomoucku. Gang násilníků si zde postupně vyhlédl několik hochů a surově je zmlátil. Podobná napadení odehrávající se jako přes kopírák navíc hlásí starostové i dalších obcí v okolí Olomouce. Útoky již vyšetřuje policie.

Vyskákali z auta v kuklách a v centru obce brutálně zbili čtrnáctiletého kluka, který čekal na odvoz ze zábavy. Bezvládně ležícímu chlapci pak ještě surově dupali na hlavu. Jen chvíli před tím si přímo v zábavovém areálu vyhlédli své další nezletilé oběti, které surově zmlátili až do bezvědomí.

Podle informací iDNES.cz je jeden z napadených hochů stále hospitalizovaný v olomoucké fakultní nemocnici s mnohačetnými zlomeninami čelisti a kostí obličeje.

Tyto incidenty v Náměšti na Hané přitom nejsou v okolí ojedinělé.

„Útočí i cíleně a mlátí kluky na objednávku. Něco si natáčí a pak to zveřejňují na sociálních sítích.“

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