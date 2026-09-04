Vyhlédnuté hochy zmlátí i do bezvědomí. Zábavový gang děsí Olomoucko

Vyskákali z auta v kuklách a v centru obce brutálně zbili čtrnáctiletého kluka, který čekal na odvoz ze zábavy. Bezvládně ležícímu chlapci pak ještě surově dupali na hlavu. Jen chvíli před tím si přímo v zábavovém areálu vyhlédli své další nezletilé oběti, které surově zmlátili až do bezvědomí.
Podle informací iDNES.cz je jeden z napadených hochů stále hospitalizovaný v olomoucké fakultní nemocnici s mnohačetnými zlomeninami čelisti a kostí obličeje.
Tyto incidenty v Náměšti na Hané přitom nejsou v okolí ojedinělé.
„Útočí i cíleně a mlátí kluky na objednávku. Něco si natáčí a pak to zveřejňují na sociálních sítích.“