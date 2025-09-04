Podnik na luxusním místě v centru města po pauze otevřel nový provozovatel, který se chce zaměřit na tradiční českou kuchyni.
„Naším cílem je vrátit podniku lesk a slávu, zaslouží si být prémiovou restaurací Prostějova,“ prohlašuje Luděk Chmela, jenž se v gastronomii pohybuje víc než čtvrt století.
Zkušený provozovatel už ve městě vlastní zavedený cíl návštěvníků U Chmelů, který funguje desítky let jako rodinný podnik a těší se oblibě i díky zážitkovým večerům a propojení s penzionem.
A také ve své nové restauraci chce, aby to žilo. „Na spolupráci oslovujeme české šéfkuchaře napříč spektrem, kteří nám budou připravovat degustační menu či tematické večery s ochutnávkami. V plánu jsou i hudební večery, rádi bychom, aby tu o víkendech hrálo při obědech piano, dohodnutý je jazzový večer,“ popisuje.
Provozní doba je denně od 11 do 22 hodin. Hlavní změnou je absence cenově příznivého poledního menu. K dispozici bude jen stálá nabídka asi patnácti hlavních jídel s cenou od 240 do 470 korun, doplněná několika předkrmy a polévkami, na čepu s pivem Pilsner Urquell.
„Menu založíme na tradičních českých jídlech jako kachna, svíčková a tak dále. Chceme, aby to byla trošku jiná restaurace, než jsou ostatní v Prostějově. Aby se stala oázou, kde si lidé oběd vychutnají bez spěchu,“ nastiňuje Chmela.
Cílí i na podnikatelské špičky
Inspiraci čerpá od oblíbených podniků na Moravě a v Čechách, stěžejní podle něho je, aby byla úroveň gastronomie a služeb adekvátní honosným prostorám významné secesní památky.
„Navštívil jsem pražské podniky, jako je Obecní dům či Café Savoy, které jsou prostředím srovnatelné s naším. K tomuto projektu mě přesvědčila vize, že se povede zachránit kouzlo a ducha restaurace, i veřejnost se nás dlouho ptala, jestli do toho nechceme jít,“ říká podnikatel s tím, že udržení podniku považuje za osobní výzvu.
Plánuje, že se restaurace mimo jiné stane i prestižním místem pro setkávání podnikatelských špiček, které nyní své obchodní partnery vozí na firemní obědy do olomouckých podniků.
Navázat spolupráci plánuje také s místními učňovskými obory, jejichž absolventy by do budoucna rád zařadil mezi stabilní personál restaurace, který v tuto chvíli ještě není kompletní.
Město má s restauratérem smlouvu prozatím na rok. „Oslovovali jsme více místních, kteří gastronomii opravdu umí, a novému provozovateli věříme,“ uvedl k plánovanému otevření prostějovský primátor František Jura (ANO).
Divadelní publikum
Klíčová pro nový podnik je mimo jiné i symbióza s městským divadlem, které sídlí ve stejné budově. Chmela s týmem plánuje uzpůsobit otevírací dobu restaurace tak, aby mohli návštěvníci spojit kulturní a gastronomický zážitek během jednoho večera.
„Inspiroval jsem se v jiných divadlech, jak fungují předobjednávkové systémy, tak aby si divadelní hosté dopředu objednali víno nebo drobné občerstvení a při zahájení přestávky už pro ně bylo nachystané a oni nečekali ve frontách,“ poznamenává restauratér.
Významnou roli v potenciálním úspěchu podniku hrají i soukromé akce, svatby či plesy.
„Výzvou je pro nás jistě i zajišťování cateringu,“ doplňuje Chmela s tím, že dalším plánem do budoucna je samostatně oddělit chod restaurace a přilehlé kavárny se zahrádkou.
Část lidí už svěží vítr v honosných prostorách kvituje. „Konečně třeba chutné, poctivé jídlo za rozumnou cenu,“ chválí na sociálních sítích Petra Vitásková.
To se nepovedlo, přiznává Jura
Gastro provoz v ikonické prostějovské budově přitom dlouhá léta stagnoval. Po krachu ztrátové veřejně prospěšné společnosti v roce 2023, na jejíž likvidaci město přispělo částkou dva a půl milionu korun, se vedení ujala nová ředitelka, která kromě restaurace převzala i městské divadlo.
|
V účetnictví Národního domu je obří ztráta, Prostějov odvolal šéfa a mlčí
Podniku se ale ani pod novým vedením nedařilo dostat do černých čísel, radnice jej v roce 2024 podpořila dalšími čtyřmi miliony, nadále se ovšem potýkal s malou návštěvností, a to i přes úspěch sousedního divadla.
Vedení města nyní s odstupem přiznalo, že situaci okolo dotování ztrátového provozu restaurace během svého funkčního období nezvládlo tak, jak se očekávalo. „Uznáváme, že Národ je něco, co se nám opravdu nepovedlo, “ nechal se slyšet primátor.
Ředitelka Karin Konzbulová kvůli přetrvávajícím problémům na jaře 2025 rezignovala a funkce se ujala dlouholetá vedoucí odboru prostějovské kultury Martina Drmolová. Ta předestřela jako vizi blízký přesun restaurace do soukromého pronájmu s tím, že šéfovat bude nadále pouze divadlu.