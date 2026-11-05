Oznámení o potyčce mezi dvěma muži v ulici 8. května v Šumperku dostala policie dvacet minut po půlnoci. Na místě našla hlídka zraněného jednačtyřicetiletého muže, kterému poskytla první pomoc a přivolala zdravotnickou záchranou službu.
„Od oznamovatele se policisté dozvěděli popis útočníka, který měl zraněného muže brutálně napadnout. O incidentu informovali šumperské kriminalisty, kteří se do případu ihned zapojili. Během hodiny od oznámení se policistům podařilo dvacetiletého agresora vypátrat a zadržet,“ uvedl mluvčí policie v Olomouckém kraji Libor Hejtman. Případ si následně převzalo krajské ředitelství.
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Z prověřování zatím vyplynulo, že příčinou k útoku byla cigareta, kterou mladší muž po starším požadoval. „Ten mu ji však odmítl dát, a tak jej obviněný muž uhodil pěstí do obličeje. Starší muž upadl na zem, kde jej agresor kopal do hlavy a způsobil mu život ohrožující zranění. Útočník byl v době zadržení pod vlivem alkoholu a měl pozitivní orientační test na amfetaminy,“ doplnil Hejtman s tím, že muži se neznali.
Agresora minulý rok odsoudil šumperský okresní soud mimo jiné za ublížení na zdraví a výtržnictví k nepodmíněnému trestu. Z toho byl po odpykání jeho části podmínečně propuštěn na zkušební dobu do září 2029.
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Teď je mladík znovu za mřížemi. „Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby, který soud akceptoval. Muži hrozí za zvlášť závažný zločin vražda ve stádiu pokusu a přečin výtržnictví trest odnětí svobody na deset až osmnáct let,“ řekl policejní mluvčí.