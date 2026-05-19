Během tří dnů přepadli a okradli tři muže. Policie násilníky dopadla po měsíci

Autor:
  10:03
Jejich útoky přišly náhodně a bez varování. Dvojice mladíků v Olomouci v dubnu během tří dnů napadla a okradla tři lidi. Teď kriminalisté pětadvacetiletého a osmnáctiletého muže obvinili z loupeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Policisté agresory dopadli po měsíci, obviněným hrozí dva až deset roků vězení.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

První útok se odehrál ve čtvrtek 16. dubna na Wittgensteinově ulici kolem třetí hodiny ranní.

„Dvojice oslovila devětatřicetiletého muže s dotazem, zda u sebe nemá peníze nebo drogy. Se zápornou odpovědí se však pachatelé nespokojili a na poškozeného zaútočili. Několikrát ho udeřili do hlavy, a když upadl na zem, opakovaně ho kopli do horní části těla a hlavy,“ popsala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Následně mladíci poškozenému ukradli batoh i pánskou kabelku, v ní se mimo jiné nacházela i platební karta. „Napadený utrpěl zranění, které si vyžádalo ošetření v nemocnici,“ řekla Skoupilová.

Obdobná situace se opakovala za dva dny. Tentokrát pachatelé kolem jedné hodiny v noci na třídě Kosmonautů napadli čtyřiašedesátiletého muže.

„Zatímco mladší z agresorů pokračoval v útoku, starší z nich muže ležícího na zemi prohledával. Oba nakonec utekli s finanční hotovostí asi 1 500 korun a platební kartou,“ uvedla Skoupilová.

Po ani ne pěti hodinách násilníci udeřili znovu. „Po šesté hodině ráno na Brněnské ulici narazili na jednatřicetiletého muže, kterého bez jakéhokoli varování mladší z agresorů udeřil pěstí do oka. Když napadený upadl na zem, strhli mu pánskou kabelku, ve které měl mobilní telefon a sluneční brýle,“ sdělila policejní mluvčí.

Následně mladíci utekli. Také třetí poškozený musel do nemocnice na vyšetření.

„Kriminalisté na případech usilovně pracovali a pečlivě prověřovali všechny získané informace a poznatky. Díky skvělé operativní práci se jim podařilo vytipovat konkrétní osoby, které měly mít loupeže na svědomí. Oba obvinění jsou policii známí pro svoji násilnou i majetkovou trestnou činnost,“ zdůraznila Skoupilová.

Kriminalisté oba podezřelé zadrželi minulý týden. „Po provedení procesních úkonů podali státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněných do vazby, který soud akceptoval. Trestní stíhání obou mužů tedy probíhá vazebně,“ upřesnila Skoupilová.

V případě prokázání viny a odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.

Místa napadení poškozených

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

